Comisionul maxim de rambursare anticipată: 1%

Rambursarea anticipată a creditelor, un proces extrem de dificil şi costisitor până nu demult, s-a schimbat, odată cu celebra OUG 50 - nu mai este scumpă, dar a rămas destul de greoaie, mai ales pentru cei care nu se informează înainte de a merge la bancă. Astfel, cine are un credit cu dobândă fixă şi vrea să-l achite integral, înainte de termen, va plăti un comision de cel mult 1%, indiferent de tipul de împrumut. Dacă perioada până la încheierea contractului este mai mică de 12 luni, comisionul se înjumătăţeşte. În cazul creditelor cu dobândă variabilă şi celor de tip overdraft, clienţii nu sunt obligaţi să achite niciun comision. Înainte de intrarea în vigoare a OUG 50, băncile percepeau comisioane de 4 - 5% celor care rambursau anticipat credite. În plus, clienţii erau nevoiţi să achite o sumă minimă. Acum se poate plăti anticipat chiar şi o parte din credit, fără să existe condiţionări. În prezent, cei mai mulţi dintre românii care rambursează anticipat credite folosesc banii obţinuţi printr-un împrumut de refinanţare. Tocmai de aceea, concurenţa pe piaţa de profil a crescut substanţial, chiar dacă nu se poate vorbi despre o creştere a creditării propriu-zise. În primul an de la aplicarea OUG 50, numărul creditelor de refinanţare s-a dublat, de la 85.500, la peste 160.000, iar circa 230.000 de români au rambursat anticipat un credit.