Comitetul Executiv Naţional al PSD pentru remaniere va avea loc săptămâna viitoare

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, luni, la Parlament, că şedinţa Comitetului Executiv Naţional, în care social-democraţii vor discuta despre remanierea guvernamentală, va avea loc săptămâna viitoare.

„Vom face săptămâna viitoare acest CEx. După ce se întoarce doamna premier vom stabili ziua exactă a CEx”, a declarat, luni, la Parlament, Liviu Dragnea, întrebat dacă s-a stabilit în CExN când va avea loc ramanierea.

Acesta a adăugat că „despre fiecare ministru se va discuta, foarte deschis”.

Liderul social-democrat a menţionat că la CExN al PSD va fi făcută doar o analiză a miniştrilor partidului, nu şi alor cei din coaliţia de guvernare.

„Vom respecta deciziile colegilor de la ALDE. Drept urmare nu am ce să comentez”, a spus Dragnea.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joia trecută, că analiza premergătoare remanierii vizează activitatea ministerelor şi implementarea programului de guvernare şi nu se referă ”la un nume sau la altul din guvern”.

”Lucrurile pe care am să le aduc în faţa CExN nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, de fapt am terminat-o, legată de activitatea şi de îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din guvern, ci la ceea ce a realizat” a declarat premierul Viorica Dăncilă la INDAGRA.

Şeful Executivului a refuzat să dea nume sau să precizeze câţi miniştri vor părăsi Cabinetul.

Premierul Viorica Dăncilă efectuează, în perioada 3-8 octombrie, o vizită oficială în zona Golfului Persic, unde va avea întrevederi cu şeici şi oameni de afaceri din Qatar, precum şi cu oficiali şi reprezentanţi ai companiilor din Sultanatul Oman, unde a fost inaugurată, luni, ambasada României la Muscat.