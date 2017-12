Comoara lui Cozma de la Hotelul Histria

PROCES La o zi după ce autoriţăţile au început demolarea contrucţiilor ilegale la Hotelul Histria, din staţiunea Mamaia, Miron Cozma ameninţă că îi va da în judecată pe toţi cei implicaţi în acest act. Preşedintele Partidului Social Democrat al Muncitorilor (PSDM), Miron Cozma, susţine că nu a mai găsit nimic în apartamentul pe care îl avea pus la dispoziţie de Bosânceanu la etajul al patrulea al Hotelului Histria, nivel care va fi demolat în cel mai scurt timp. „Am văzut la televizor cum demolau. L-am rugat pe avocatul meu să depună plângere la Poliţia staţiunii Mamaia. Eu, conform drepturilor mele cetăţeneşti, am sunat la 112 şi am anunţat că mi-a fost spartă casa. Aseară (n.r - marţi), avocatul a asistat în momentul în care poliţia a recoltat probe din apartamentul în care am locuit. Eu nu am mai găsit nimic din ce aveam acolo. Atât patronul, George Bosânceanu, cât şi muncitorii care demolează nu ştiu nimic. Aveam poezii cât pentru două volume. Dacă le publicam în câte 100.000 de exemplare şi le vindeam cu câte cinci euro cartea sigur strângeam două milioane de euro. Nu am găsit nici valiza în care aveam 80.000 de lei. Au luat tot. Au dispărut şi bijuteriile soţiei şi inelul pe care îl aveam de la Clubul de la Roma, din 1998, care a aparţinut lui Alexandru Ioan Cuza şi care era evaluat, atunci când l-am primit, la 30.000 de dolari. Urmează să îi dau în judecată pe vinovaţi pentru violare de domiciliu, furt şi, dacă este o măsură nelegală, pentru abuz în serviciu. O să cer despăgubiri de un milion de euro“, a declarat Miron Cozma. Şeful Poliţiei staţiunii Mamaia, cms. Iulian Dode, a declarat că a fost înregistrată o plângere penală a lui Miron Cosma, prin intermediul avocatului său, şi că, în prezent, reclamantul este aşteptat pentru a aduce actele necesare în vederea stabilirii prejudiciului.

DEMOLARE Acţiunea de demolare a construcţiilor ilegale de la Hotelul Histria a început marţi dimineaţă. Reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) spun că măsura s-a făcut în baza prevederilor legale privind desfiinţarea construcţiilor cu destinaţie turistică din staţiuni, executate fără autorizaţie de construire şi aflate pe terenuri proprietate publică ori privată. Verificările au arătat că patronului hotelului, George Bosânceanu, a executat fără autorizaţie de construire etajarea şi mansardarea hotelului, realizarea unei structuri din lemn la nivelul parterului şi al etajelor unu, doi şi trei şi a unor scări exterioare pe structură metalică pentru accesul la fiecare nivel, precum şi amplasarea unor foişoare din lemn. Pe 23 decembrie, Bosânceanu a fost somat din nou pentru a începe demolarea clădirii, însă a refuzat să intre în legalitate. Acţiunea de demolare este organizată de ISC, iar cheltuielile, estimate la aproape 200.000 de euro, vor fi suportate de patronul hotelului.