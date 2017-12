Comorile din bibliotecă se... „vânează” noaptea

Să vezi Biblioteca luminată noaptea și să-i poți și trece pragul, pentru a-i pătrunde tainele, nu este ceva obișnuit. Este ceva rar, un vis al oricărui cititor adevărat. Visul a devenit realitate sâmbătă, între orele 16.00 și 24.00, când peste 1.500 de constănţeni au vizitat Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”. „Noaptea Bibliotecii”, instituită de Ziua Dobrogei, s-a bucurat de un real succes. Organizatorii au pregătit o suită de activităţi culturale: expoziții de carte, documente și fotografie, lansări de carte - ediția anastatică a volumului „O țară din povești. Dobrogea”, de Ion Simionescu, și „Scânteia de la Praga”, de Andrei Tinu -, ateliere de creaţie, spectacole de teatru, dans şi muzică. De un real succes s-a bucurat concursul „Vânătoarea de comori”, care a constat într-un tur inedit al Bibliotecii și la care au participat 88 de copii. Cei mici au avut de înfruntat o mulțime de provocări, au trebuit să-și dovedească flerul de detectiv, au negociat și și-au pus în valoarea și creativitatea. La final, aceştia s-au fotografiat cu mascota ineditului concurs, au fost răsplătiți cu diplome și cu semne de carte special create pentru evenimentul „Noaptea Bibliotecii”.

„A fost un eveniment reușit deoarece a participat foartă multă lume. Am avut un public numeros și diferit - și ca vârstă, și ca preocupări. Am pregătit și noi activități variate, dedicate tuturor. La spectacolul de păpuși, sala a fost arhiplină, la atelierele de creație, de asemenea. Au fost foarte bine primite și momentul teatral (n.r. - „Hapuri de râs”, oferit de studenții Facultății de Arte a Universității „Ovidius”), dar și cel muzical, susținut de cursanții Centrului Cultural Județean „Ioan N. Roman”. Considerăm că a fost un eveniment foarte reușit. Am primit și ecouri în acest sens. Lumea s-a simțit bine, atmosfera a fost plăcută”, a spus directorul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”, dr. Corina Apostoleanu.

Ultimul eveniment cultural inclus în „Noaptea Bibliotecii” a fost proiecția peliculei „Independența României”, primul film românesc, realizat în 1912, în regia lui Grigore Brezeanu.

Citește și:

137 de ani de la Proclamaţia către dobrogeni

Pregătiri culturale pentru Ziua Dobrogei

Pentru cititori, „Raiul” se deschide sâmbătă