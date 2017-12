Compania „Comvex” disponibilizează 100 de angajaţi

Operatorul portuar “Comvex” Constanţa, specializat în servicii de manipulare a mărfurilor, va disponibiliza, în perioada următoare, o treime din angajaţi şi îşi va creşte productivitatea, pe fondul investiţiilor făcute în echipamente noi. “În ultimii trei-patru ani, am disponibilizat circa 600 de angajaţi şi am ajuns de la 900 la 300 de salariaţi. În prezent, continuăm restructurările şi vom concedia încă 100 de oameni din personalul implicat în servicii de minereu, activitatea de bază a Comvex. Pe de o parte, am cumpărat echipamente cu un nivel ridicat de tehnologie şi, implicit, nu mai avem nevoie de atîţia oameni, pentru că munca este realizată de maşini acum, iar pe de altă parte, ne adaptăm şi noi la climatul financiar, dificil pentru toată lumea în acest moment”, a declarat directorul “Comvex”, Viorel Panait. Astfel, compania va continua investiţiile în dezvoltare şi achiziţionarea unor echipamente noi, avînd un plan investiţional de 125 milioane de euro. “Am început acest plan încă de anul trecut, iar pînă acum am cheltuit aproape 30 milioane de euro, însă suma ajunge, conform evaluărilor noastre, pînă la 125 milioane de euro. Termenul de investiţie a celorlalte peste 90 milioane de euro variază şi în funcţie de cum vor evolua piaţa şi cererea pentru transportul de mărfuri”, a explicat Panait. Pe de altă parte, compania intenţionează să-şi extindă portofoliul de activităţi şi servicii. “Sîntem implicaţi într-o serie de proiecte de diversificare a activităţii, legate de servicii portuare şi de intrarea pe alte sectoare, precum energiile regenerabile sau chiar domeniul medical. Pentru o parte dintre ele, avem aranjamente cu parteneri, iar altele sînt pe un circuit care implică fonduri europene. Estimăm investiţii de cîteva zeci de milioane de euro\", a mai declarat directorul “Comvex”.