Compania de Drumuri sesizează CSM cu privire la un proces intentat Astra

CNADNR a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la un proces cu Astra, în care compania de drumuri reclamă că are de primit 95 de milioane de lei de la asigurătorul pentru care ASF a solicitat intrarea in insolvenţă."CNADNR SA a sesizat CSM având în vedere anumite temeri ca procesul să nu se desfăşoare în condiţii de legalitate şi în conformitate cu prevederile legale; am solicitat sprijinul acestei instituţii considerând că este de datoria acestui for să reacţioneze în acest caz în baza prerogativelor conferite de lege în acest sens, pentru a evita încurajarea celor responsabili de săvârşirea prejudiciului de a profita de pasivitatea instituţiilor statului care ar trebui să susţină eforturile noastre de reîntregire a Bugetului de Stat cu suma de cca. 20 milioane euro", arată CNADNR, într-un comunicat.