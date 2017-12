Compania Novartis Pharma a rămas fără autorizaţia de import

Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) a retras autorizaţia de import emisă companiei Novartis Pharma, reprezentanţa pentru România, din cauză că aceasta nu are un reprezentant calificat pentru eliberarea seriilor medicamentelor care intră în ţară, potrivit ANM. “Conform legii, compania Norvatis trebuia să aibă această persoană calificată care eliberează seriile pentru medicamentele care intră în ţară. La un control ANM, am descoperit că Novartis Pharma nu are o astfel de persoană de mai bine de doi ani şi nici nu au comunicat lipsa personalului necesar pentru a putea funcţiona”, a precizat şeful Departamentului de Inspecţie a ANM, Simona Raicu. Potrivit Simonei Raicu, compania Norvatis aduce medicamente în România şi prin alţi importatori, “de aceea nu a fost preocupată de respectarea legii”. De asemenea, ANM a hotărît suspendarea distribuţiei medicamentelor aparţinînd Novartis Pharma Service Inc. Elveţia şi Novartis Consumer Health SA Elveţia din antrepozitele Ultramed Pharma SRL şi Meditech Iinternaţional SRL, care nu sînt autorizate de ANM pentru antrepozitare.