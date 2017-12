Compania ucraineană de gaze Naftogaz, vizitată de mascaţii serviciilor de securitate

Agenţi ai serviciilor de securitate ucrainene au pătruns, ieri, în sediul central al companiei Naftogaz, pe baza unui mandat care i-a împuternicit să confişte documente ce ar putea avea legătură cu un caz de deturnare a 6,3 miliarde de metri cubi de gaze, informează Kyiv Post în ediţia electronică. Prezenţa trupelor speciale Alfa la sediul Naftogaz în timpul percheziţiei a fost motivată exclusiv prin nevoia de a proteja anchetatorii, avînd în vedere că au avut loc încercări de influenţare a cursului investigaţiilor, potrivit comunicatului. Poliţia din Kiev a fost înştiinţată miercuri, la ora locală 12.50 (12.50 ora României) că o persoană îmbrăcată civil şi opt persoane purtînd uniforme au intrat în sediul Naftogaz. Ofiţeri de poliţie ai secţiei Şevcenkivsky au fost trimişi la faţa locului pentru a face cercetări cu privire la împrejurările incidentului. În urma percheziţiei de la sediul Naftogaz s-a decis punerea sub sechestru a rezervelor ucrainene de gaze.”Toată cantitatea de gaz ucrainean a fost plasată sub sechestru, la ordinul anchetatorilor. Cred că de acum, gazele vor fi livrate de la Serviciul ucrainean de Securitate”, a declarat deputatul Andrii Portnov. Partidul Regiunilor din Ucraina (opoziţie) a calificat drept inoportună intervenţia forţelor de securitate (SBU) la sediul companiei Naftogaz, a anunţat deputatul Aleksandr Efremov. “Nu este prima intervenţie de acest tip efectuată de structurile de forţă la sediul unei instituţii publice sau comerciale. Am fost indignat de asemenea acţiuni în stat. Poziţia mea este neschimbată”, a declarat deputatul.

Forţele de securitate care au descins, miercuri, la birourile companiei ucrainene Naftogaz caută contractul original de livrare semnat cu gigantul Gazprom, iar incidentul ar putea conduce, potrivit prim-vicepremierului ucrainean, Oleksander Turchynov, la perturbarea plăţilor către partea rusă. Serhii Davidenko, şeful departamentului juridic al Naftogaz, a declarat că anchetatorii se aşteptau să obţină documentele originale semnate între Naftogaz şi Gazprom în ianuarie, la Moscova. “Dacă nu avem aceste documente, Naftogaz nu poate permite tranzitul gazului. Compania nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale”, a adăugat el. Ulterior, prim-vicepremierul ucrainean, Oleksander Turchynov, a declarat, pentru agenţia Interfax, că scopul raziei forţelor de securitate la birourile Naftogaz din Kiev este perturbarea plăţilor efectuate de companie către grupul rus Gazprom. Disputa dintre Naftogaz şi Gazprom pe tema datoriilor companiei ucrainiene a condus la o criză de trei săptămîni în ianuarie, cînd grupul rus a întrerupt exporturile de gaze către Europa prin Ucraina. Rusia este principalul furnizor de gaze naturale al UE, iar 80% din gazul importat de UE de la Gazprom trece prin Ucraina. În România, Gazprom asigură circa o treime din necesarul anual de gaze naturale, restul fiind acoperit de companiile Petrom şi Romgaz.