Companiile aeriene renunţă la scumpirea biletelor

În pofida evoluţiilor negative ale preţului combustibililor, companiile aeriene de pe piaţa românească preferă să cîştige pasageri sau cote de piaţă în locul profiturilor din vînzarea biletelor. „Creşterea costului carburanţilor determină iremediabil creşterea preţurilor la bilete, dar nu cred că asta se va întîmpla în acest an în România, deoarece piaţa este încă în creştere şi cred că liniile aeriene nu vor face o astfel de mutare”, a precizat Cătălin Radu, director Aviaţia Civilă din Ministerul Transporturilor. Reprezentanţii companiilor aeriene susţin că cel puţin în orarul de vară, biletele au fost contractate deja. “În orarul de vară nu se mai pot scumpi biletele. Sigur că preţul combustibililor, dacă va creşte din nou, va duce la o creştere a preţurilor biletelor, dar nu acum. Problema este că evoluţiile economice afectează piaţa, în sensul scăderii numărului de pasageri astfel încît este greu să scumpeşti”, a declarat vicepreşedintele Companiei “Carpatair”, Dan Andrei. Piaţa aeriană, fără companiile low-cost, a crescut cu 15% în primele şase luni, sub ritmul înregistrat în anii anteriori, de 20%, dar România rămîne una din ţările cu cele mai importante rate de creştere din Europa, potrivit Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA). Blue Air, liderul pieţei low-cost din România, a estimat pentru 2008 o creştere cu 30% a afacerilor după ce, în ultimii ani, înregistrase dublarea de la an la an a cifrei de afaceri. Conform IATA, creşterea preţului la kerosen a majorat de la 13 la 35% nivelul costurilor generale pentru companiile aeriene. În aceste condiţii, IATA se aşteaptă ca în 2008 companiile aeriene din întreaga lume să înregistreze pierderi cuprinse între 2,3 şi 6,1 miliarde de dolari. Anul trecut, traficul aerian s-a cifrat la circa 7,9 milioane de pasageri, din care circa 1,8 milioane pasageri au ales cursele low-cost, restul preferînd cursele de linie all-inclusive. Ponderea traficului low-cost a depăşit 20% din traficul total, în condiţiile în care, la începutul anului trecut, cota de piaţă atingea circa 9%, iar în 2006 traficul low-cost înregistrase 1,4 milioane de pasageri în România.