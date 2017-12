Companiile de cablu, pârâte la ANPC

A plouat cu reclamaţii la adresa companiilor de cablu, anul trecut. Potrivit Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), peste 5.000 de clienţi s-au plâns de serviciile oferite de RCS&RDS, UPC, Romtelecom şi AKTA. Preşedintele ANPC, Bogdan Cristian Nica, a spus că mai mult de jumătate din ele au fost soluţionate în favoarea reclamanţilor. Procentul reclamaţiilor soluţionate în favoarea consumatorilor ar putea fi undeva spre 70, spune şeful ANPC. Cele mai multe reclamaţii le-a avut compania RCS&RDS, firmă care, de altfel, are şi cea mai mare cotă de piaţă. Conform statisticilor ANPC furnizate de capital.ro, Protecţia Consumatorului a primit, anul trecut, 2.937 de reclamaţii împotriva RDS, 1.803 împotriva Romtelecom şi 386 împotriva UPC. Cel mai des întâlnite reclamaţii împotriva RDS au avut drept obiect: servicii nefuncţionale, lipsă semnal, lipsă echipamente - stick, decodor, întârziere montaj, nerespectare clauze contractuale, netrimitere facturi la adresele indicate, condiţii facturare şi încasare, facturi eronate, refuz reziliere contract, impunere contracte noi în urma preluării unor societăţi de tv cablu mai mici etc.