Companiile ezită să acceseze fonduri UE întrucât realizarea investiţiilor durează mult

Marile companii private ezită să apeleze la fondurile europene pentru investiţii întrucât implementarea proiectelor durează foarte mult, iar nevoile existente pe piaţă se schimbă rapid, au declarat oamenii de afaceri care controlează grupurile Ana Holding, CrisTim, Mobexpert şi Ecopack. Omul de afaceri Vladimir Cohn, care controlează producătorul de ambalaje din hârtie şi carton Ecopack Ghimbav (AMCP), a arătat că are realizate în prezent două proiecte pentru accesarea de fonduri europene. \"Data limită pentru cele două proiecte a fost 31 mai. Acum vom proceda la alegerea evaluatorilor, dar nu ştim când se va termina acest proces, când vom accesa fondurile şi dacă la momentul accesării fondurilor ofertele care stau la baza acestora vor mai fi valabile\", a spus Cohn, în cadrul întâlnirii ZF Expert. Dan Şucu, proprietarul Mobexpert, a explicat că de obicei o activitate economică corespunde nevoilor clienţilor, iar construcţia unei fabrici trebuie realizată în momentul în care piaţa are nevoie. \"Ori faci fabirca în mai 2008, ori nu o mai faci deloc. Birocraţia nu îţi permite să ai nişte termene foarte clare când îţi vei face afacerea\", a continuat Şucu. Totodată, Radu Timiş, proprietarul producătorului de mezeluri CrisTim, a arătat că a implementat în urmă cu 4-5 ani unele proiecte prin Sapard, dar în prezent preferă să lucreze cu banca şi să plătească dobânzi pentru că birocraţia este foarte grea şi în orice moment poate să îţi spună cineva că proiectul nu este eligibil şi că trebuie înapoiaţi banii. \"Mesajul Guvernului de zi cu zi este foarte important. De exemplu, când se discuta despre majorarea TVA am oprit toate investiţiile, pentru că nu aveam siguranţa că peste şase luni - un an va mai exista compania. Am fost loviţi psihologic\", a adăugat Timiş. Totuşi, omul de afaceri George Copos, care controlează Ana Holding, a arătat că în prezent firmele din grup au două proiecte cofinanţate din fonduri europene, în valoare de 5 milioane de euro.