Companiile monitorizate de FMI trebuie să reducă arieratele

Guvernul are în vedere reducerea în a doua jumătate a acestui an a arieratelor companiilor aflate sub monitorizarea FMI cu 5-6 miliarde lei (1% din PIB), în condiţiile în care, în primul trimestru, s-au plasat la 2,7% din PIB, potrivit datelor prezentate în scrisoarea de angajament transmisă FMI. Potrivit documentului, finanţiştii de la FMI anticipau măsurile Executivului: ”În cazul întreprinderilor de stat monitorizate în cadrul programului, arieratele în primul trimestru al anului 2012 au rămas sub ţinta asumată, iar autorităţile anticipează că, prin punerea în aplicare a unor măsuri suplimentare, arieratele vor fi reduse cu mai mult de 1% din PIB în a doua jumătate a anului 2012. (...) Pentru întreprinderile de stat facem progrese în reducerea arieratelor în cadrul societăţilor monitorizate prin intermediul operaţiunilor de swap, plăţi, precum şi alte operaţiuni financiare”. Pe de altă parte, în scrisoare se arată că arieratele la nivel guvernamental au crescut la începutul anului cu 73 milioane lei şi au atins 0,2% din PIB. ”După un an de scădere a arieratelor şi facturilor neplătite la nivel guvernamental, excluzând companiile de stat, arieratele au crescut la începutul anului, ceea ce a dus la neatingerea ţintelor în ceea ce priveşte guvernul central şi local”, se mai arată în document. (A.M.)