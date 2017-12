Companiile româneşti înjumătăţesc preţul gazelor de import

Scăderea preţurilor carburanţilor atrage, în mod logic, şi scăderea costurilor în alte domenii. Preţul gazelor de import depinde, în principal, de cotaţiile internaţionale la păcură şi motorină, dar şi de reducerea care se acordă în funcţie de durata contractului şi cantităţile achiziţionate. Astfel, serviciile prestate de Romgaz şi Transgaz atrag o reducere (sub 8%) a creşterii preconizate la gazele de import. Majorarea suportată de publicul consumator ar fi, prin urmare de doar 3-4%, cotă deloc neglijabilă. Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, afirmă că preţul gazelor de import va creşte sub nivelul preconizat datorită Romgaz şi Transgaz care ar urma să asigure firmelor importatoare facilităţi de depozitare a gazelor, întrucît ministerul nu are calitatea de titular de contract import gaze naturale. Societăţile comerciale - Distrigaz Sud, Distrigaz Nord, Romgaz, Termoelectrica, Electrocentrale Bucureşti şi consumatorii eligibili – încheie contracte individuale cu furnizori agreaţi de Gazprom-Gazexport, respectiv Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG şi IMEX OIL Limited. România mai primeşte (pe lîngă contractele comerciale de import) aprox. 180 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru serviciile de tranzit din Rusia către Balcani şi Turcia, efectuate de compania Transgaz. Majoritatea companiilor româneşti au încheiat contracte pe termen scurt cu intermediarii agreaţi de Gazprom, cu excepţia societăţilor Distrigaz Nord, Distrigaz Sud şi Romgaz, ale căror acorduri expiră în 2011 şi, respectiv 2012.