Compartiment de hemodializă la standarde occidentale!

Dezvoltarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa continuă, chiar dacă, potrivit managerului dr. Dan Căpăţână, mulţi au considerat inaugurările din perioada trecută motiv pentru campanie electorală. „Vreau să se ştie foarte clar că dezvoltarea spitalului este un deziderat al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi că aceasta va fi dusă la bun sfârşit, indiferent de cine şi ce spune”, a declarat dr. Căpăţână. Şi nu sunt doar vorbe. Recent, a fost finalizată implementarea unui proiect unic în România în spitalele publice, respectiv informatizarea bazei de date a pacienţilor care necesită dializă. Centrul de Hemodializă s-a alăturat astfel marilor centre de dializă din străinătate - unităţi care asigură o calitate superioară a actului medical - prin achiziţia unui soft TDMS (Therapy Data Management System). Dr. Căpăţână a explicat că în aproape toată Europa sunt folosite asemenea softuri, existând chiar şi o interconectare între marile centre. Astfel, Compartimentul de Hemodializă al SCJU devine unul dintre cele mai moderne din ţară, tot aici, în opinia managerului SCJU, desfăşurându-şi activitatea, pentru constănţeni, unul dintre cei mai buni specialişti în dializă din România, dr. Bogdan Cîmpineanu, coordonatorul Compartimentului. „În urmă cu ceva timp am aflat de existenţa acestui sistem informatic, foarte util în compartimentele de hemodializă, aşa că i-am prezentat managerului proiectul. De la bun început am perceput proiectul ca fiind o investiţie în viitor, este clar că toate centrele îl vor avea; lucru pe care managerul dr. Căpăţână l-a înţeles, aşa că am trecut la treabă”, a declarat coordonatorul Compartimentului. Dr. Cîmpineanu - care a ţinut să explice că proiectul nu „intră la capitolul moft” - susţine că beneficiile pentru pacienţi se vor vedea în timp.

CUM FUNCŢIONEAZĂ Dr. Cîmpineanu a explicat cum ajung datele pacientului în baza proprie a sistemului informatizat. Atunci când ajunge la spital pentru a beneficia de o şedinţă de dializă, pacientul primeşte un card. Bolnavul se urcă pe un cântar, care are anexat un sistem de citire a cardului. Imediat se activează contul său, iar informaţiile sunt adăugate în aparatul la care va fi dializat. Evoluţia pacientului, tot ceea ce s-a întâmplat, din punct de vedere medical, pe parcursul şedinţei de dializă (de semnalat că pot apărea şi probleme medicale), totul apare în „fişa electronică” a pacientului, datele fiind adăugate de fiecare dată. Evident că sistemul nu ar fi putut să fie implementat dacă Compartimentul de la Constanţa nu ar fi fost unul modern, care să permită utilizarea programului. Şi cum avem unul dintre cele mai moderne asemenea Compartimente din ţară, în urma sprijinului oferit de CJC, serviciile medicale de care beneficiază bolnavii cu afecţiuni renale din Constanţa sunt unele de cea mai înaltă calitate. Cu siguranţă SCJU este cu un mare pas înaintea multor spitale din ţară, în ceea ce priveşte partea de dializă, pas pe care şi celelalte unităţi sanitare vor fi nevoite să-l facă, mai devreme sau mai târziu, în Sănătate informatizarea fiind viitorul.

Dacă în urmă cu câţiva ani părea aproape imposibil ca SCJU să aibă în alcătuire un Compartiment de hemodializă la standarde occidentale, unitatea neasigurând nici măcar un confort minim pentru bolnavi, acum medicii vorbesc despre o Dializă similară multor unităţi din Europa, dar nu numai. Şi pacienţii constănţeni beneficiază de acum de servicii medicale de ultimă oră, similar pacienţilor de peste graniţele ţării. În evidenţele Compartimentului din Constanţa sunt 48 de bolnavi. Nu demult, unul dintre pacienţi a împlinit 18 ani de dializă, practic un record la Constanţa. Şi Dumitru Spiţă este nevoit să vină pentru dializă la Compartimentul constănţean de 13 ani. El este mulţumit de dezvoltarea compartimentului, dar şi de faptul că reprezentanţii spitalului s-au preocupat de acest mic sector din Sănătate, dar şi de cadrele medicale şi în special de dr. Cîmpineanu pe care îl apreciază ca fiind cel mai bun doctor.