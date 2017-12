Compasiune pentru câini sau interes financiar?

IUBITORI DE ANIMALE... SAU DE BANI? Adoptarea de către Parlament a Legii maidanezilor şi promulgarea ei de către preşedintele Traian Băsescu au băgat serios în şedinţă asociaţiile care nu mai pot de grija câinilor maidanezi. Pentru zecile, dacă nu chiar sutele de astfel de asociaţii care spun că protejează animalele, adoptarea legii este echivalentă cu reducerea drastică a resurselor financiare. Cei care până acum cereau bani pentru hrana câinilor comunitari nu vor mai avea obiectul muncii dacă autorităţile locale vor aduna de pe străzi câinii maidanezi. În aceste condiţii, singura reacţie a reprezentanţilor acestor asociaţii a fost să se isterizeze şi să protesteze în stradă. Poate că nu ar fi fost rău dacă iubitorii de animale s-ar fi implicat alături de autorităţile locale şi, în loc cheltuiască banii primiţi din donaţii pe sterilizări fictive sau pe hrană pentru câini imaginari, ar fi pus bazele unor adăposturi pentru animale mult mai bune decât cele existente. La Constanţa, serviciul de ecarisaj a avut în ultima perioadă numeroase probleme cu aceşti aşa-zişi iubitori de animale. Ieri, la sediul Serviciului de Ecarisaj s-a prezentat Sara Turetta, în calitatea sa de reprezentant al fundaţiei „Save the dogs and other animals”. Ea i-a acuzat pe angajaţii biobazei că omoară câinii în masă, că nu îi hrănesc şi că nu ar exista condiţiile pentru adăpostirea câinilor comunitari. Pentru a arăta că situaţia nu este atât de tragică, conducerea Serviciului de Ecarisaj i-a poftit pe oaspeţi într-o vizită. Împreună cu Sara Turetta a fost şi jurnalistul de la „Il Republicano“, Pietro Del Re, venit să vadă cu ochii lui condiţiile din adăpostul constănţean.

ACUZAŢII NEFONDATE Aşa cum era de aşteptat, de şedinţe foto au beneficiat numai câinii cu probleme. Niciun moment nu au fost băgaţi în seamă câinii sănătoşi. Mai mult decât atât, reprezentanta fundaţiei, care primeşte bani de la cetăţenii italieni pentru a avea grijă de câinii din România, a acuzat conducerea Serviciului de Ecarisaj că, în loc să dea câinii spre adopţie, îi eutanasiază în masă. Răspunsul a venit imediat de la conducerea Serviciului de Ecarisaj, care a prezentat câteva sute de cereri de adopţie. Potrivit documentelor prezentate, în anul 2012, peste 600 de câini maidanezi au fost luaţi de constănţenii iubitori de animale, în timp ce, în 2013, numai până acum sunt peste 400 de cereri rezolvate. În ciuda tuturor documentelor prezentate, reprezentanta „Save the dogs and other animals” a continuat acuzele la adresa conducerii Serviciului de Ecarisaj, ceea ce înseamnă că se teme foarte tare că italienii nu vor mai dona bani pentru îngrijirea câinilor din România, pentru care probabil că nici nu s-a zbătut vreodată. Disputa dintre Sara Turetta şi Serviciul de Ecarisaj are deja un istoric, având în vedere că în ultimii trei ani au fost făcute zeci de reclamaţii către toate instituţiile statului, care în urma verificărilor au constatat că acuzaţiile sunt nefondate. Există chiar şi o decizie a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi chiar una a Tribunalului Constanţa, care, în urma anchetelor, au spus acelaşi lucru: acuzaţiile sunt nefondate.