Competiții de yachting la Techirghiol și Mangalia

Clubul Nautic Român, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi“ Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Yachting Constanţa, organizează sâmbătă și duminică, în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilelor Oraşului Techirghiol, prima ediţie a regatei demonstrative „Memorialul Mircea Gressianu”, ultima regată a verii pentru pentru velierele sportive (dinghy boats). Competiţia, care evocă personalitatea unui yachtman român de performanţă, component al lotului naţional la clasa Flying Dutchman (FD), al cărui destin tragic l-a făcut să dispară pentru totdeauna, alături de coechipierul său, în cursul unei regate oficiale organizate pe Marea Neagră, în mai 1966, este dedicată exclusiv sportivilor începători şi amatori, legitimaţi de club, dar nelegitimaţi la Federaţia Romnână de Yachting (FRY). Regata are ca obiectiv formarea laturii competitive a proaspeţilor atleţi. Cei 20 de sportivi, care se vor întrece în golful mic al lacului Techirghiol, au vârste cuprinse între 9 şi 55 de ani şi vor concura la clasele competiţionale Optimist şi Laser 4,7. În cele două zile de concurs sunt programate a se desfăşura şase regate la clasa Optimist şi la Clasa Laser 4.7.

Tot în acest weekend, la Mangalia, 20 de yachturi cu vele din România şi Bulgaria vor participa la una dintre cele mai inedite competiţii din acest an: regata caritabilă Rotary Mangalia. Organizată de Rotary Club Mangalia, Seanergya Yacht Club şi Club Sportiv Balkan, competiţia are ca scop promovarea unui program caritabil de iniţiere în navigaţia cu vele pentru 60 de elevi de la liceele din localitate. Prin acest program, tinerii cu rezultatele cele mai bune la învăţătură vor avea parte, gratuit, de un curs teoretic şi unul practic de sailing. Regata Rotary Mangalia capătă în 2015, pentru prima dată, cu sprijinul asociaţiilor Seanergya Yacht Club şi Club Sportiv Balkan, statutul de competiţie oficială, organizată sub egida Federaţiei Române de Yachting.