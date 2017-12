Complete mobile de judecători, alternativă la desfiinţarea unor instanţe

Preşedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, deputatul Daniel Buda, propune introducerea unor complete mobile de judecători ca alternativă la desfiinţarea unor instanţe. El spune că, în acest fel, justiţia va demostra că este mai aproape de cetăţean. Buda a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că aceste complete mobile vor participa la dezbaterea proceselor în localităţile unde au fost desfiinţate instanţe, astfel încât cetăţenii să nu fie puşi pe drumuri până la cea mai apropiată instituţie a justiţiei. „Este o problemă cu reorganizarea instanţelor de judecată pentru că, în perspectiva intrării în vigoare a noilor Coduri, este nevoie de minim cinci judecători la nivelul fiecărei judecătorii, ceea ce în realitate nu există. Şi atunci am venit cu o alternativă, de a introduce complete mobile de judecători, astfel încât, dacă desfiinţăm o judecătorie dintr-un oraş, acolo să meargă completul de judecată o dată pe săptămână să judece, pentru a nu fi puşi oamenii să meargă zeci de kilometri până la altă instanţă\", a spus Daniel Buda. El a precizat că a avut discuţii pe această temă atât la nivelul Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, cât şi la nivelul Ministerului Justiţiei. Potrivit lui Buda, modelul completelor mobile este inspirat din sistemul care funcţionează în Austria. „Această alternativă este viabilă şi se întâmplă în Austria, unde un judecător care are de făcut o audiere într-o localitate unde nu este sediul instanţei, se deplasează el acolo. Nu văd de ce nu am putea fi şi noi austrieci pe acest subiect”, a spus Buda. Proiectul de reorganizare a instanţelor judecătoreşti se află în dezbaterea Ministerului Justiţiei şi prevede desfiinţarea mai multor instanţe la nivel naţional.