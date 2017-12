Complicea profesorului Amza a fost condamnată

Zoia Apostolescu, complicea profesorului Gheorghe Amza, a fost condamnată ieri de magistrații Tribunalului Constanța la o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare cu suspendare. Apostolescu este acuzată de influențarea declarațiilor, favorizarea făptuitorului și mărturie mincinoasă. Ea a recunoscut în fața magistraților acuzațiile aduse, cerând să fie judecată pe baza probelor administrate pe parcursul urmăririi penale. Femeia va fi eliberată din arest, urmând să presteze, timp de 90 de zile, muncă în folosul comunității, în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 6 București sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 București. Potrivit anchetatorilor, Apostolescu a avut numeroase tentative de a o convinge pe Veronica Cara, o inculpată din dosarul "Șpaga de la Bac", să îl dezvinovățească pe Amza în fața judecătorilor. Mai mult, Zoia ar fi mințit în fața magistraților pentru a-l scăpa pe Amza de învinuirile aduse. Deși s-au lovit de fiecare dată de refuzuri, Amza și Apostolescu și-au continuat munca de convingere. Anchetatorii spun că Apostolescu a sunat-o de mai multe ori pe Cara și că, într-un final, cele două au fixat o întâlnire la o benzinărie din Mangalia. Complicea lui Amza i-a înmânat Veronicăi Cara o foaie cu un set de întrebări care urmau să-i fie puse în instanță și i-a sugerat răspunsurile pe care trebuie să le dea. De asemenea, aceasta i-a oferit Veronicăi Cara 5.000 de lei, menționând că banii sunt doar o parte din ce va primi dacă acceptă târgul. În același dosar, profesorul Gheorghe Amza a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru instigare la favorizarea făptuitorului și la influențarea declarațiilor. De asemenea, cadrul didactic are un termen de încercare de doi ani, perioadă în care este obligat să muncească 120 de zile în folosul comunității, în cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă București.