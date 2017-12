Complicii unui fost preot constănţean, condamnaţi

După ce, în urmă cu un an, preotul constănţean Gabriel Bucică a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iaşi la patru ani de închisoare cu executare pentru iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, ieri le-a venit rândul complicilor lui. Ioastin Marius Buga, Cătălin Ioan Moraru şi Marius Sebastian Costan au primit şi ei pedepse cu executare pentru aceleaşi infracţiuni. Potrivit deciziei Judecătoriei Vaslui, Buga va sta patru ani la închisoare, Moraru - trei ani şi opt luni şi Costan - trei ani. Sentinţa nu este definitivă. Amintim că preotul Gabriel Bucică a fost ridicat pe 7 februarie 2013 dintr-o locuinţă din cartierul Km 4-5, din Constanţa, şi dus sub escortă la Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Vaslui, pentru a fi audiat. Gabriel Bucică a fost acuzat şi judecat pentru că a făcut parte dintr-o reţea de traficanţi de etnobotanice.

ACUZAŢII Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2012, preotul i-ar fi livrat etnobotanice lui Marius Ioastin Buga, de 30 de ani, din Vaslui, considerat de procurori liderul grupării. Oamenii legii spun că substanţele ar fi fost ascunse în cărţi ale căror pagini erau decupate. Preotul constănţean a fost judecat pentru că ar fi livrat pachetele atât printr-o firmă de curierat rapid, cât şi personal. Ulterior, liderul grupării împreună cu alţi patru membri, Cătălin Ioan Moraru, de 19 ani, Sergiu Gabriel Ştirbu, de 17 ani, Marius Sebastian Costan, de 19 ani, toţi din Vaslui, şi Inga Pascal, de 21 de ani, din Republica Moldova, porţionau „marfa” şi o vindeau adolescenţilor contra sumei de 10 lei pliculeţul. În urma a şapte percheziţii, procurorii au găsit la domiciliile suspecţilor 675 plicuri cu „vise”. Toţi membrii reţelei au ajuns în arestul Poliţiei Vaslui. La scurt timp de la reţinerea lui Bucică, reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului au declarat că acesta a fost suspendat din calitatea de preot şi, după condamnare, a fost caterisit.