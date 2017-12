Complot dejucat împotriva lui Joss Stone

Doi bărbaţi înarmaţi cu săbii, sfoară şi o pungă în care se înfăşoară de obicei cadavrele au fost arestaţi zilele trecute, în apropiere de casa cântăreţei britanice Joss Stone. Câteva zile la rând, localnicii i-au văzut pe cei doi, la pândă în jurul proprietăţii cântăreţei de 24 de ani. Ei au stârnit bănuieli după ce au fost surprinşi fotografiind casa cântăreţei, fiind reţinuţi pentru un control de rutină al poliţiei locale. Acest control a scos însă la iveală un adevărat complot la adresa vedetei. Junior Bradshaw, de 30 de ani şi Kevin Liverpool, de 33 de ani, originari din Manchester, vroiau să o răpească pe Joss Stone şi să fure şi tot ce se putea din casa ei. Cei doi aveau asupra lor şi hărţi detaliate ale regiunii, pentru a se putea ascunde după ce comiteau delictele. Ieri au fost puşi sub acuzare, pentru tentativă de jaf şi conspiraţie la adresa siguranţei persoanei. Proprietatea lui Joss Stone din Ashill este estimată la 500.000 de lire sterline. Se presupune că bărbaţii vroiau să o răpească pe cântăreaţă şi să ceară o răscumpărare pentru eliberarea ei.

Joss Stone are o avere de 14 milioane de lire sterline, clasându-se pe locul cinci în topul celor mai bogate persoane sub 30 de ani din Marea Britanie. Tânăra a mulţumit fanilor săi pentru mesajele de suport şi poliţiei pentru dejucarea complotului şi a asigurat că va continua să trăiască la fel ca şi până acum. Joss Stone este o prietenă apropiată a prinţului William şi a lui Catherine Middleton şi a fost unul dintre invitaţii la nunta regală, aşa că dispune de atenţia serviciilor secrete, mai ales că cei trei tineri petrec destul de mult timp împreună. Joss Stone, pe numele său real Jocelyn Eve Stoker, are o existenţă nepătată de niciun scandal. În trecut a avut însă de suferit din cauza problemelor provocate de abuzul de droguri al fratelui său vitreg, Daniel Skillin. În afara veniturilor personale obţinute din muzică, Joss Stone provine dintr-o familie foarte înstărită. Tatăl său, Richard Stoker, este milionar, fiind unul dintre cei mai importanţi importatori de fructe britanici.