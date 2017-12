Componenţii trupei „Montuga” primesc bileţele de dragoste

Se pare că pentru cei doi componenţi ai trupei „Montuga”, Mika şi Mihai, aprecierea de care se bucură pe plan profesional s-a transformat şi în succes… sentimental. De curînd, în urma unui accident de circulaţie minor, Mika s-a ales cu o zgîrietură pe o portieră a maşinii sale, însă supărarea i-a trecut repede cînd a văzut că acest incident poate fi şi un pretext de… agăţat. A doua zi, interpretul a găsit sub unul dintre ştergătoare un bilet pe care scria: „Bună, eu sînt fata din parc. Am văzut că, exact ca şi mine, ai avut o experienţă neplăcută cu maşina. Dacă vrei să povestim despre asta, te invit la o cafea”. Mika nu ştia despre ce fată din parc este vorba, dar s-a amuzat cînd a citit biletelul, iar două zile mai tîrziu, a găsit un alt răvaş. Apoi altul şi altul, iar textele deveniseră din ce în ce mai pătimaşe, propunerile din ce în ce mai fierbinţi, însă nu a aflat, pînă în prezent, cine este autoarea.

Şi Mihai a trecut printr-o experienţă asemănătoare, mai scurtă, dar mult mai intensă. Şi el a găsit sub un ştergător un bileţel de amor, însă nu i-a dat importanţă, nici acestuia şi nici următorului. Din a treia zi, bileţelele au încetat să mai apară, în schimb, Mihai şi-a găsit maşina zgîriată. „Întîmplarea cu bileţelele în geamul maşinii mi se pare una dintre cele mai ciudate, dar şi mai amuzante întîmplări pe care le-am trăit pînă acum. În primul rînd, faptul că şi eu şi Mika am trecut prin aproximativ aceeaşi situaţie şi nu la mult timp distanţă, dar şi pentru întorsătura pe care au luat-o lucrurile în cazul meu. Dacă în cazul lui Mika, persoana care lasă acele bileţele a avut o atitudine OK pînă la sfîrşit, în cazul meu, situaţia a luat sfîrşit printr-o zgîrietură zdravănă pe partea dreaptă a maşinii. Nu pot să bag mîna în foc, însă cred că persoana care îmi lăsa acele bileţele în geam este şi cea care a făcut şi acel gest marca Zoro”, a povestit, amuzat, Mihai.