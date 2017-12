Compoziția chimică a unor deodorante, cu potențial cancerigen! Exemple!

Din păcate, omul modern este înconjurat de „otrăvuri cu acțiune lentă“, pe care corpul adulților și, mai ales, al copiilor le absoarbe prin căile respiratorii, prin piele, chiar şi prin aparatul digestiv, îmbolnăvindu-se treptat și, deseori, ireparabil, spune președintele Asociației Pro Consumatori (APC), conf. univ. dr. Costel Stanciu, citat într-un comunicat. Asociația a inițiat de ceva timp o campanie tocmai pentru a-i îndruma pe consumatori să facă alegerile potrivite atunci când merg la cumpărături, mai ales că ”limbajul în domeniul produselor cosmetice a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimele decenii ca urmare a apariției numeroaselor substanţe şi tehnologii noi”. ”Pentru consumatori, acest limbaj, preluat masiv de comercianți, poate provoca neînțelegeri sau chiar confuzii, cu efecte nedorite pentru utilizatori”, a adăugat președintele APC. De exemplu, este extrem de greu să alegi să cumperi un deodorant, mai ales că au apărut zeci de tipuri. Care sunt lucrurile de care trebuie să ținem cont atunci când vrem să procurăm acest produs? ”În primul rând, trebuie să avem în vedere cui îi este destinat, femeile însărcinate şi vârstnicii fiind consumatorii cei mai vulnerabili la astfel de produse. Având în vedere că în acest tip de produs predomină ingredientele de natură chimică, consumatorii cu probleme de sănătate trebuie să se informeze în prealabil la medicul dermatolog”, a spus conferențiarul. Tot el atrage atenția că deodorantele ar trebui tratate cu cea mai mare grijă, în special de către Ministerul Sănătăţii (MS), care ar trebui să realizeze controale periodice și testări ale produselor cosmetice. În prezent, agenţii economici pot comercializa orice produs cosmetic numai în baza unei notificări adresate MS, care de fapt înseamnă doar o luare în evidenţă a acestora.

SOLICITARE CĂTRE MS ”Având în vedere compoziția chimică a unor deodorante, ne exprimăm temerea în legătură cu potențialul cancerigen, mutagen sau toxic al unor ingrediente, care creează o lipsă de siguranță pentru consumatori. Solicităm în mod public MS să realizeze o analiză a compoziției chimice a deodorantelor comercializate în prezent pe piața românească, în vederea interzicerii/retragerii produselor nesigure pentru sănătatea consumatorilor”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Specialiștii APC au ajuns la această concluzie după ce au realizat un nou studiu în cadrul Campaniei naţionale de informare şi educare “Să învăţăm să gândim în termeni chimici”. Astfel, în perioada 6 - 10 iulie au fost achiziționate din marile structuri comerciale 31 de deodorante tip roll-on în vederea analizării compoziţiei chimice a acestora. ”Analiza a fost realizată de către o echipă de experţi ai Consiliului Consumatorilor din Danemarca ce lucrează în cadrul unui proiect intitulat “Gândeşte în termeni chimici”, menit să-i ajute pe consumatori să evite substanţele chimice cu potenţial nociv din produsele cosmetice. Studiile realizate de APC au scos în evidenţă încărcătura chimică ridicată a multor produse alimentare şi nealimentare. Ca o concluzie: 77% dintre deodorantele tip roll-on analizate conţin substanţe perturbatoare ale sistemului endocrin şi substanţe alergene. Parfumurile sintetice (fragrance) pot avea peste 200 de ingrediente în compoziția lor și conțin cantități mari de toxine și chimicale neafișate.

EXEMPLE De exemplu, în deodorantele tip roll-on pentru bărbaţi Adidas 24h Deo Stick Pure Game 0% alcohols (fabricat în Monaco) și deodorantele tip roll-on pentru femei Nectar of Beauty 24 h (Carrefour) (fabricat în Franţa), se află triclosan (o substanţă antifungică şi antibacteriană, regăsită în 7% dintre produsele analizate, care poate modifica nivelul testosteronului în organismul unei femei, provocând apariţia unor trăsături masculine (creşterea masei musculare, mărirea pilozităţii în zone cum ar fi faţa, mâinile, pieptul etc.), iar în cazul bărbaţilor - să crească nivelul estrogenului din organism, provocând sensibilităţi fizice sau psihice, stări de nervozitate şi irascibilitate. Totodată, poate crește rezistența la bacterii și este potențial carcinogen); de altfel, utilizarea triclosanului în produsele cosmetice a fost restrânsă de Comisia Europeană în 2014.

• În deodorantele tip roll-on pentru bărbaţi - Adidas 24 h Deo Stick Pure Game 0% alcohol (fabricat în Monaco); Dove Men + Care Cool Fresh 48% Alcohol (fabricat în Rusia); Intesa Pour Homme Deodorant Freschezza Delicata Stick No alcohol Ylang-Ylong (Italia); Malitia Profumo D’Instesa Uomo Vetyvet (fabricat în Italia); Rexona Men MotionSense Invisible Black+White 48h (fabricat în Rusia), dar și în deodorantele tip roll-on pentru femei - Adidas 6 in 1 Cool & Care 48h Anti-Perspirant (fabricat în Spania); Bionsen Caringtouch Gentle & Soothing 24 h (Fabricat în San Marino); Dove natural touch dead sea minerals 48 h (fabricat în Rusia); Nivea Invisible for Black & White 48 h (fabricat în Germania), se regăsește BHT - Hidroxitoluen butilat (există în 29% dintre produsele analizate, compus chimic ce poate provoca leziuni la nivelul ficatului în concentrații mari și apariția de tumori, poate produce astm și probleme de comportament la copii, este alergen pentru piele și ochi și de asemenea este potențial cancerigen şi posibil perturbator al sistemului endocrin). Mai multe exemple le puteți afla accesând http://www.apc-romania.ro/ro/i-77--dintre-deodorantele-tip-rollon-analizate-contin-substante-perturbatoare-ale-sistemului-endocrin-si-substante-alergene/MzkzLTE.html.