Compozitoarea de hituri pop Ellie Greenwich a murit

Compozitoarea americană, care a contribuit la impunerea muzicii pop în anii \'60, semnînd piese precum ”Chapel of Love” şi ”Da Doo Ron Ron”, a murit miercuri, în urma unui infarct, într-un spital din New York, la vîrsta de 68 de ani. Născută în Brooklyn, Ellie Greenwich i s-a alăturat producătorului Phil Spector şi soţului ei de atunci, Jeff Barry şi a compus melodii minuţios lucrate, prin tehnica Wall of Sound, pentru trupe precum The Crystals şi The Ronettes, chiar în momentul în care Beatles era pe cale să impună o tendinţă a trupelor de a nu mai lucra cu compozitori din afara grupului. De asemnea, Ellie Greenwich, care lucra pe lîngă celebra Brill Building din New York, paradisul cîntăreţilor şi compozitorilor, l-a îndrumat pe tînărul Neil Diamond, cînd acesta şi-a produs hiturile de început de carieră, ”Cherry, Cherry” şi ”Kentucky Woman”.

Piesele lui Ellie Greenwich s-au vîndut în zeci de milioane de exemplare, au fost recompensate cu 25 de discuri de aur şi platină, după cum atestă Songwriters Hall of Fame, unde compozitoarea a fost inclusă în 1991. La un an după ce Ellie Greenwich a terminat facultatea, licenţiată în limba engleză, trioul format de ea, Phil Spector şi Jeff Barry a ajuns în top 10, cu melodii precum ”Then He Kissed Me”, interpretată de The Crystals şi ”Be My Baby”, interpretată de The Ronettes, toate numai într-un singur an, 1963. În anul următor, au ajuns pe locul întîi cu ”Chapel of Love” a grupului The Dixie Cups. În 1966, au colaborat cu Ike şi Tina Turner, pentru piesa ”River Deep, Mountain High”, care s-a vîndut sub aşteptări în SUA, dar a ajuns pe locul al treilea în topurile din Marea Britanie. În acelaşi an, Jeff Barry şi Ellie Greenwich au divorţat, după patru ani de căsnicie. Ellie Greenwich a mai contribuit şi la crearea spectacolului ”Leader of the Pack”, care spune povestea propriei ei vieţi şi care a fost prezentat pe Broadway, în 1985.