Compresă uitată trei ani în abdomenul pacientei

SIMPTOME... LIPSĂ Povestea traumatizantă a tinerei Teodora Panţiru a început în urmă cu trei ani. Şi-a dorit să nască la Spitalul Municipal din Medgidia pentru că a auzit că acolo sunt doctori buni, iar medicul dr. Mihail Cocoş, ginecologul care a avut grijă de sarcina sa, era chiar şeful Secţiei de Ginecologie din cadrul respectivei unităţi. Perioada celor nouă luni a decurs fără probleme. În ianuarie 2011, a dat naştere lui Simon. La început, totul a părut în regulă. Nimic nu trăda ceea ce avea să se întâmple. Însă, la câteva zile după naştere (prin cezariană), femeia a acuzat dureri foarte mari în zona operaţiei. „Doctorul a spus că nu este niciun fel de problemă, pentru că s-au acumulat gaze, care vor ieşi, şi totul va fi OK. Am stat internată trei zile în spital. Când am ajuns acasă, în continuare mi-a fost foarte rău, nu puteam să mă ridic din pat. Soţul meu mă lua din pat, mă ducea la baie şi mă aducea înapoi. El a spălat copilul, el i-a dat de mâncare, el l-a schimbat de scutece. Asta s-a întâmplat la opt zile după operaţia de cezariană”, a povestit tânăra de 27 de ani. După aceste zile, ea şi-a revenit. A pus simptomele pe seama operaţiei şi, pentru că s-a simţit bine, nu a mai fost la niciun control. Totuşi, simptomele au reapărut în vara lui 2013, la doi ani după cezariană. A avut o nouă cădere şi familia a chemat Ambulanţa pentru că începea să-şi piardă cunoştinţa. Însă, potrivit diagnosticului medical, din nou, nicio problemă... „Cam astea au fost simptomele pe care le-am luat ca pe o răceală, ca pe o boală oarecare”, a explicat Teodora.

UN ECO... FĂRĂ REZULTAT Anul trecut însă, în ajunul Crăciunului, starea ei de sănătate s-a deteriorat. „Stăteam în pat şi m-am palpat, nu ştiu de ce, pur şi simplu aşa mi-a venit, şi am simţit ceva în burtă... era o gâlmă. Fiind Ajun de Crăciun, nu aveam unde să merg. Au trecut sărbătorile şi, pe 6 ianuarie, mi-am făcut un eco abdominal complet, unde nu a ieşit nimic”, a povestit femeia. Extrem de îngrijorată, Teodora s-a prezentat a doua zi la un alt medic, de data asta la Spitalul Militar din Constanţa: în două săptămâni, gâlma se făcuse cât pumnul! În primă fază, rezultatele au fost traumatizante pentru tânăra mămică. Medicii i-au zis că au descoperit o formaţiune tumorală, despre care nu pot da mai multe detalii până nu o operează. „Nu vă puteţi închipui ce înseamnă să mergi la doctor şi să-ţi spună: „Ai o formaţiune tumorală şi nu ştim ce este”. Cu un copil de trei ani acasă, nu vă puteţi închipui prin ce am trecut. Două seri am stat la capul copilului meu şi am plâns gândindu-mă că nu mă mai întorc lângă el”, sunt mărturisirile impresionante ale mamei. Două zile mai târziu, ea fost programată la operaţie. Şocul că ar putea avea cancer era mare. „Toată operaţia am plâns, nu puteam să-mi revin”, a spus tânăra. La finalul operaţiei, medicul i-a dat vestea-şoc: „formaţiunea tumorală” era o... compresă uitată de la o altă operaţie!!!

15.000 DE LEI DAUNE Teodora a făcut asocierea cu simptomele avute imediat după operaţia de cezariană şi l-a indicat drept vinovat pe medicul care i-a supravegheat sarcina: dr. Mihail Cocoş, cerându-i acestuia socoteală pentru chinul prin care a trecut. „Am fost şi am vorbit cu el, şi-a recunoscut vina. Am trecut printr-o mediere. I-am cerut 15.000 de lei daune, dar nu a fost de acord. El părea destul de marcat. A spus că nu i s-a întâmplat aşa ceva în 20 de ani. Probabil a fost o greşeală, dar nu sunt greşeli care se pot face în domeniul asta. Nu vreau să păţească la fel şi alte femei”, a mărturisit tânăra. Tocmai de aceea, ea are de gând să îl acţioneze în judecată, pentru că vrea ca el să plătească pentru fapta sa. „Vreau să mulţumesc doctorilor de la Spitalul Militar pentru că au fost alături de mine nu doar ca medici, ci şi ca suport moral pentru mine şi ceilalţi pacienţi”, a declarat tânăra mămică.

„NU MĂ SIMT VINOVAT CU NIMIC” Întrebat despre acest caz, medicul ginecolog Mihail Cocoş a admis că a avut-o în grijă pe Teodora Panţiru, dar a spus că nu se simte vinovat cu nimic pentru cele întâmplate. Din contră, a spus că, din punctul său de vedere, a făcut o faptă bună pentru că a adus pe lume un copil. „După trei ani, m-a contactat ea personal. Îmi spune de incidentul acesta şi îmi cere o sumă de bani. Eu nu mă simt absolut deloc vinovat pentru ce îmi reproşează ea. Dacă ar fi avut vreun pansament, în aceşti trei ani ar fi făcut tot felul de complicaţii, nemaivorbind de septicemie”, a declarat doctorul. La rândul său, directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Stere Buşu, a spus că nu a primit niciun fel de sesizare la adresa medicului Cocoş. „În spitalul pe care îl conduc nu m-am mai confruntat cu o astfel de situaţie. Se va întruni o comisie care va analiza dacă situaţia se confirmă sau nu”, a declarat directorul spitalului.