Compromis?! Donald Trump, dispus să fie audiat „sub jurământ“ în ancheta rusă

După ce a fost luni întregi când pro, când contra, Donald Trump a afirmat miercuri că este dispus să fie audiat "sub jurământ" de procurorul special Robert Mueller însărcinat cu ancheta rusă, care stă ca o sabie a lui Damocles deasupra preşedinţiei sale, scrie AFP. "Sunt dispus să o fac (...) Chiar aş vrea să fac asta", a declarat preşedintele american în cursul unei discuţii neaşteptate cu jurnaliştii la Casa Albă, cu câteva ore înainte de a pleca în Elveţia unde urmează să participe la Forumul economic mondial de al Davos. "Aş face asta sub jurământ, categoric", a adăugat el, afirmând încă o dată că, după părerea sa, nu a fost" nicio înţelegere secretă". Serviciile americane de informaţii au subliniat deja ingerinţa Rusiei în alegeri - în special sub forma pirateriei cibernetice sau difuzarea de informaţii false -, dar Robert Mueller anchetează asupra unei eventuale înţelegeri secrete între echipa de campanie a lui Donald Trump şi Moscova.

Procurorul special, care a fost directorul FBI între 2001 şi 2013, a pus recent sub acuzare mai mulţi colaboratori apropiaţi ai lui Donald Trump, printre care generalul Michael Flynn, fost consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională. Acesta din urmă a pledat vinovat că a minţit FBI şi a acceptat să coopereze cu justiţia.

Dincolo de înţelegerea secretă cu Rusia, Robert Mueller încearcă, de asemenea, să stabilească dacă preşedintele american se face vinovat de obstrucţionarea justiţiei.

Investigaţiile se concentrează mai ales asupra condiţiilor în care l-a demis în mai pe directorul FBI James Comey. Potrivit acestuia din urmă, care a fost audiat sub jurământ în Senat, preşedintele i-a cerut personal, cu prilejul unei discuţii în Biroul Oval, să închidă ancheta asupra lui Michael Flynn.

La începutul lunii ianuarie, Donald Trump a afirmat că este "improbabil să existe chiar şi o discuţie" cu procurorul special.