Compuşii canabisului, benefici împotriva cancerului la prostată

Mai mulţi compuşi ai canabisului au oprit dezvoltarea în laborator a celulelor responsabile cu declanşarea cancerului la prostată, fapt care sugerează că un medicament bazat pe canabis ar putea să fie eficient împotriva acestei maladii. După ce au lucrat iniţial cu celule canceroase umane, cercetătorii spanioli de la Universitatea Alcala din Madrid, coordonaţi de Ines Diaz-Laviada, au testat un anumit compus din canabis pe celule canceroase prelevate de la şoareci şi au descoperit că acea substanţă a produs o reducere semnificativă a ritmului de creştere al tumorilor. Acest studiu reliefează, de altfel, interesul tot mai mare pentru folosirea în scopuri terapeutice a substanţelor chimice care se găsesc în marijuana. Experţii consideră, însă, că aceste rezultate au un caracter experimental şi că este nevoie de mai mulţi ani de cercetare pentru ca această descoperire să poată fi aplicată în tratamentele anticancer destinate oamenilor. ”În niciun caz, bărbaţii nu trebuie să creadă că fumînd canabis vor putea să se vindece de cancerul la prostată”, au explicat cercetătorii. Substantele canabinoide testate de experţii spanioli sînt eficiente împotriva cancerului la prostată deoarece ele blochează un receptor de pe suprafaţa celulelor tumorale, împiedicîndu-le să se dividă. Receptorii celulelor canceroase recunosc şi ”vorbesc” cu substanţele chimice descoperite în canabis, a explicat Ines Diaz-Laviada. Cercetătorii spanioli au testat două tipuri de substanţe canabinoide - metanandamida şi JWH-015 -, demonstrînd în premieră că aceşti compuşi reuşesc să oprească diviziunea şi multiplicarea celulelor canceroase.

Un alt studiu, de această dată, americano-german, arată că deşi înălţimea nu pare să influenţeze riscul general de apariţie a cancerului de prostată, ea poate să fie asociată cu anumite manifestări timpurii ale acestei maladii. “Am descoperit că înălţimea este asociată cu un risc mai mare de declanşare a unor forme agresive şi timpurii ale cancerului de prostată”, a explicat Jiyoung Ahn de la University School of Medicine din New York, coordonatorul acestui studiu. Cercetătorii au ajuns la această concluzie după ce au analizat datele provenind dintr-un studiu de monitorizare a cancerului, efectuat pe un eşantion de 34.268 de bărbaţi. Pe parcursul perioadei de monitorizare, care a durat 8 ani şi 9 luni, 144 de bărbaţi s-au îmbolnăvit de cancer de prostată. Deşi riscul general de declanşare a acestei maladii nu a fost per total mai mare la bărbaţii înalţi, riscul de a suferi de o formă mai agresivă a acestei afecţiuni a fost sensibil mai ridicat pentru bărbaţii înalţi. Comparativ cu bărbaţii a căror înălţime a fost de cel mult 170 de centimetri, bărbaţii mai înalţi de 190 de centimetri sînt expuşi unui risc cu 39% mai mare de a se îmbolnăvi de o formă agresivă a acestui tip de cancer. Acest risc a fost sensibil mai scăzut în cazul bărbaţilor mai tineri de 65 de ani, iar autorii acestui studiu consideră că numărul cazurilor a fost mic, iar riscurile estimate se înscriu într-o plajă instabilă. Cu toate acestea, autorii consideră că acest studiu asigură un indiciu despre faptul că ar putea exista anumiţi factori biologici care, împreună, determină creşterea în înălţime a bărbaţilor şi, mai tîrziu, declanşarea cancerului de prostată.