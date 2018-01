Comuna Aliman se înnoieşte cu reţea de apă

Primăria Aliman lucrează în această perioadă la două proiecte, care au ca scop îmbunătăţirea şi extinderea serviciului de distribuţie a apei potabile în toate localităţile comunei. Unul dintre cele două proiecte se află deja în derulare şi are ca scop amplasarea unei reţele de distribuţie a apei potabile şi amenajarea unui turn de apă în Vlahi, localitate care, pînă acum, nu a avut un sistem centralizat pentru apă. Întregul proiect costă 25 de miliarde de lei, însă Primăria Aliman nu finanţează decît cu 2,5 miliarde lei, restul sumelor fiind suportate din alte surse bugetare. Celălalt proiect vizează înlocuirea conductelor de apă din Dunăreni şi Aliman. Conform declaraţiilor primarului comunei, Gheorghe Topalu, conductele care formează instalaţiile de distribuţie a apei potabile sînt foarte vechi, multe dintre ele fiind amplasate în urmă cu peste 35 de ani. „Trebuie să schimbăm toate conductele şi acest proiect îl vom face cu fonduri locale. Reţeaua de utilitate publică este în proprietatea şi administrarea Consiliului Local, care va suporta întreaga investiţie”, a declarat Topalu. Primarul a afirmat că, din estimările efectuate, lucrările de înlocuire a conductelor vor costa, la Alimanu, două miliarde de lei, în timp ce la Dunăreni, costurile se vor ridica la 5 miliarde de lei. „Diferenţa de preţ constă în faptul că Dunăreni este o localitate mai mare decît Aliman, iar la Dunăreni intenţionăm să construim şi un turn de apă, întrucît, pînă acum, locuinţele erau alimentate cu apă potabilă direct din puţuri, soluţie tehnică mai costisitoare decît cea care prevede intermedierea prin turn de apă”, a mai spus primarul. Pentru viitor, autoritatea locală are ca prioritate şi amenajarea unei staţii de clorinare, însă deocamdată localitatea nu are resursele financiare necesare pentru această investiţie suplimentară. „Avem un buget mic, care nu ar fi suportat nici măcar investiţia pe care vrem să o derulăm pentru înlocuirea conductelor. Am găsit însă ca sursă de finanţare fondul de rulment al localităţii, din care nu am cheltuit niciun leu în ultimii ani”, a mai afirmat Topalu.