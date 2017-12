Comuna Cuza Vodă, terorizată de un şarpe

ŞOCAŢI. Locuitorii comunei constănţene Cuza Vodă sunt terorizaţi după ce au descoperit că un şarpe despre care spun că e lung de aproape cinci metri dă târcoale gospodăriilor din localitate. Cei care au văzut până acum reptila relatează că aceasta are grosimea unei ţevi de irigaţii. Oamenii sunt înspăimântaţi. „Am văzut joi creatura asta. Mergeam spre fântână şi era acolo. Stătea încolăcită la soare. Când m-a observat, s-a ridicat cam un metru de la pământ. Este foarte mare şi n-a dat niciun semn că s-ar speria de oameni. Am fugit într-un suflet în casă, de teamă că ar putea veni după mine. Peste o jumătate de oră, când am ieşit, nu mai era acolo”, a povestit o localnică. Oamenii spun că, pe parcursul ultimelor luni, le-au dispărut din gospodării aproape 100 de găini. Iniţial au crezut că de vină sunt câinii sălbăticiţi care trăiesc în zonă, dar, când au descoperit şarpele, au realizat ce se întâmplase. După ce localnicii care au găsit reptila în gospodăria lor au apelat linia unică 112, vineri după-amiază, la Cuza Vodă au sosit voluntarii Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa, jandarmii şi poliţiştii. Aceştia au început căutările în perimetrul în care şarpele a fost zărit, dar nu au reuşit să-l găsească. Acţiuni similare vor avea loc şi în zilele următoare. “Iniţial am crezut că este o exagerare, dar am descoperit urmele lăsate de acest şarpe în vegetaţie. Sunt cât o roată de tractor. A fost văzut la intrarea în localitatea Cuza Vodă, în zona cimitirului. Ar putea fi vorba despre un boa constrictor, un şarpe care îşi omoară prada încolăcindu-se în jurul ei. Este posibil ca cineva să-l fi abandonat în această zonă, dar nu trebuie uitat faptul că în Dobrogea exista o specie similară. Se credea, însă, că aceasta a dispărut”, a declarat Zeadin Murat, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Constanţa.

SPECIE RARĂ. “Teoretic, acest şarpe fuge de oameni şi atacă doar dacă este provocat. E posibil, însă, ca, simţindu-se ameninţat, să devină agresiv. Un asemenea şarpe poate ucide un câine în cinci minute. De aceea, i-am sfătuit pe oameni să fie foarte precauţi şi, în cazul în care îl întâlnesc, să nu se apropie de el”, a adăugat Zeadin Murat. Balaurul dobrogean este cel mai mare şarpe constrictor de pe teritoriul ţării noastre, iar patria lui este zona Măcin, areal protejat. Este neveninos, iar cercetătorii spun că ar mai exista doar zece exemplare. „Problema e că oamenii care îi găseau pe streşini sau stâlpi le dădeau cu sapa în cap. Au un mecanism de apărare, de panică. Dacă simt că zona lor nu e sigură, nu se mai înmulţesc chiar şi zece ani“, spune Viorel Roşca, directorul Parcului Naţional Munţii Măcin. Balaurul dobrogean ocupă locul doi în ierarhia celor mai rare specii de şerpi din ţara noastră. Poate atinge mărimi de până la doi metri şi jumătate şi se hrăneste cu şopârle, rozătoare şi, rareori, cu păsări. Se caţără uşor în copaci şi tufişuri, iar desenul cu pete îl ajută la camuflarea în zonele cu frunziş căzut la pământ. Cel mai des, specia a fost observată în Dobrogea.