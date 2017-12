Comuna Gârliciu, raiul hoților. Aleșii se ceartă între ei!

Nu numai politicienii de la centru se răfuiesc între ei pentru acumularea de capital de imagine, ci și ăștia mai mici, din teritoriu. Evident, cele mai multe bătălii se duc între aleșii PNL și cei ai PSD. Spre exemplu, la Constanța, consilierul județean liberal Bogdan Bola îl învinuiește pe primarul PSD din Gârliciu, Constantin Cimpoiașu, că, din cauza pasivității sale, infracțiunile în zonă au crescut alarmant. „Comuna Gârliciu este proverbialul sat fără câini din județul Constanța. Un singur polițist cu ture de opt ore nu poate face față valului de infracțiuni, furturi sau tâlhării din localitate. În tot acest timp, primarul PSD refuză să aibă orice fel de dialog cu consilierii PNL. Hoții fură nestingheriți până și camerele de supraveghere, în timp ce primarul tace. S-au înregistrat furturi inclusiv din școală, de unde au dispărut două generatoare de curent. Situația este foarte gravă”, a declarat Bogdan Bola. Consilierul PNL este de părere că „din atitudinea primarului Constantin Cimpoiașu reiese că este sătul de această funcție“. „Pe undeva este de înțeles după cinci mandate în care comuna a fost menținută în hoție și sărăcie. Cum probabil demisia de onoare este un gest de negândit pentru primar, atât eu, cât și grupul consilierilor locali PNL îi reamintim că trebuie să ne pună la dispoziție datele și documentele cerute, conform legii”, a mai punctat consilierul județean. Acesta este susținut și de președintele organizației locale PNL Gârliciu, consilierul local Iulian Șerban, care amintește că a cerut primarului să pună la dispoziția consilierilor locali, conform legii, raportul întocmit de Curtea de Conturi după controlul efectuat la Primăria Gârliciu. „Știm că primarul Constantin Cimpoiașu a fost amendat cu 10.000 de lei după vizita celor de la Curtea de Conturi. Bugetul nu este atât de mare încât să îl dăm pe amenzi. Alte solicitări pe care le-am înregistrat la primărie țin de situația teribilă a infracționalității din comună. Vrem, atât noi, cât și locuitorii din Gârliciu, să știm ce a făcut acest primar pentru a suplini deficitul imens de forțe de ordine din localitate? Mai vrem să știm câți asistați sociali se află în sarcina primăriei la acest moment și cu cât a crescut acest număr în ultimele opt luni. Parcă vorbim cu pereții. Primarul trebuie să realizeze că nu se află pe propria feudă și că trebuie să respecte în același timp legea și bunul-simț”, afirmă Șerban Iulian.

DE UNDE AU PLECAT PROBLEMELE

De partea cealaltă, edilul-șef din Gârliciu, Constantin Cimpoiașu, recunoaște că sunt probleme mari cu infracționalitatea în comună. „Da, avem numeroase infracțiuni. Acestea au crescut alarmant de mult de când nu mai avem post de poliție în comună. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu șase ani, când sediul Poliției Gârliciu a fost desființat. De atunci, infracțiunile se anunță prin serviciul de urgență 112, iar până când vine Poliția durează între o jumătate de oră și două ore. Închipuiți-vă că, în aceste condiții, hoții se simt ca-n RAI. Problemele de la Gârliciu sunt cunoscute și la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, cât și la nivelul Prefecturii Constanța. Personal m-am dus în primăvara acestui an pentru a prezenta situația. Până acum nu am primit niciun răspuns“, a afirmat Cimpoiașu

Culmea ironiei, inclusiv casa primarului a fost călcată de hoți. „Mi s-a spart casa de două ori. Am ridicat din umeri și am mers mai departe. Suntem, practic, izolați. Comuna noastră aparține de postul de Poliție de la Crucea, care este situat la câteva zeci de kilometri depărtare“, a mai spus primarul din Gârliciu. În ceea ce-i privește pe „prietenii“ liberali, edilul a afirmat că cei de la PNL profită de situație pentru a face circ politic în speranța că vor câștiga capital electoral.