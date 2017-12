Comuna Nicolae Bălcescu are Consiliu Local, dar nu și primar validat!

Procesul de constituire a consiilor locale din județ a continuat în alte 18 comune și orașe. Începând de vineri, comunele Târgușor - primar Petre Viorel (PNL), Nicolae Bălcescu - Viorel Bălan (PNL), Mihail Kogălniceanu - Ancuța Belu (PNL), Crucea - Gheorghe Frigioi (PSD), Topalu - Valentin Stanciu (PNL), Cumpăna - Mariana Gâju (PSD), Chirnogeni - Gheorghe Manta (PSD), Amzacea - Constantin Radu (PSD), Peștera - Marius Liviu Petre (independent), Mereni - Silviu Gărea (PSD), Bărăganu - Titu Neague (PSD), Rasova - Maria Mitu (PSD), Aliman - George Nicola (PNL), Ion Corvin - Marcela Rădulescu (PSD) și orașele Ovidiu - George Scupra (PNL), Năvodari - Florin Chelaru (PSD), Eforie - Robert Șerban (PNL) și Techirghiol - Iulian Soceanu (PNL) au conduceri noi. O situație aparte se regăsește la Nicolae Bălcescu, care are Consiliu Local, dar nu și primar validat. Vineri au fost învestiți 13 din cei 15 consilieri locali, mai puțin doi reprezentanți ai PSD, Dumitru Timofte și Marian Manea. Deși cei doi și-au câștigat mandatul la alegerile locale din 5 iunie, atunci când s-a supus la vot validarea lor în Consiliu Local, majoritatea formată din membri ai PNL a respins învestirea lui Manea și Timofte. „Este pentru a doua oară când se întâmplă acest lucru. Am mai pățit așa și la începutul mandatului 2012 - 2016, când clanul dictatorial condus de primarul Viorel Bălan și Nicolae Ciocănete (ambii membri ai PNL) a refuzat să ne învestească în funcția de consilier câștigată la alegeri. Atunci am dat în judecată Primăria și am avut câștig de cauză după doi ani de la alegeri. Personal, am primit indemnizația pentru cei doi ani de lipsă din Consiliu Local, care s-a ridicat la 8.300 de lei, plus 1.900 de lei cheltuieli de judecată. La fel voi proceda și acum și cred că și colegul meu Marian Manea va face la fel“, a spus Timofte.

PRIMARUL BĂLAN, INCOMPATBIL

Disputa dintre primarul Viorel Bălan și Dumitru Timofte este veche, însă s-a acutizat în ultimele zile, după ce social democratul a depus un memoriu împotriva primarului liberal la Judecătoria Constanța și Prefectura Constanța. Motivul? Viorel Bălan, reales în funcție în 5 iunie, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), fiind declarat incompatibil. Memoriul lui Timofte vine după ce judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis, în 16 iunie, să respingă recursul declarat de Bălan împotriva sentinței 359 din 19 noiembrie 2013 a Curții de Apel Constanța, prin care se menținea raportul de incompatibilitate emis de ANI pe numele primarului din Nicolae Bălcescu. Precizăm că, potrivit inspectorilor ANI, Viorel Bălan s-ar fi aflat în incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, pentru că a deținut, în același timp, și funcţia de primar al comunei Nicolae Bălcescu şi pe cea de administrator al unor societăți comerciale. Din cauza memoriului înanintat de Timofte, edilul-șef Viorel Bălan nu a fost învestit încă în funcție pentru noul mandat, deoarece, la desfășurarea ședinței de Consiliu Local, Judecătoria nu luase nicio decizie în acest caz. Abia vineri seara Judecătoria Constanța a hotărât să-i valideze mandatul lui Bălan. Contactat de reporterii „Telegraf”, Bălan a declarat că a primit o hârtie din partea Judecătoriei care atestă faptul că s-a respins memoriul social democratului. Drept urmare, Bălan spune că va fi învestit, oficial, în următoarea ședință a CL Nicolae Bălceascu, care ar putea avea loc sâmbătă.

SE REIAU ALEGERILE PENTRU PRIMAR LA N. BĂLCESCU?

Chiar dacă Viorel Bălan va continua la cârma administrației locale, mandatul acestuia ar putea fi mult mai scurt decât s-ar aștepta el. Asta deoarece prefectul Adrian Nicolaescu așteaptă decizia Instanței Supreme privind starea de incompatibilitate a primarului. „Dacă ICCJ a menținut raportul emis de ANI, mandatul lui Viorel Bălan poate înceta și se pot organiza alegeri anticipate. Cert este că vom vorbi doar după ce vom vedea documentele”, a spus prefectul.