Comuna Topalu se luptă pentru independenţă energetică

Primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a declarat că angajaţii Primăriei lucrează la un proiect cu finanţare europeană pentru construcţia unei staţii eoliene. „Dorim să fim independenţi din punct de vedere energetic. De aceea intenţionăm să ridicăm o turbină eoliană, iar energia produsă de aceasta să alimenteze pompele de apă din localitate şi să asigure iluminatul public”, a spus Gheorghe Murat. El a spus că s-a săturat de problemele celor de la Electrica, care au întreruperi de curent mai mereu, timp în care oamenii rămân fără apă, pentru că pompele nu mai pot funcţiona. „Dacă reuşim, şi nu văd de ce nu am face acest lucru, voi încerca să extind proiectul şi să alimentez toată comuna. Trebuie să fim pe picioarele noastre, să nu mai depindem de alţii şi să ne rugăm de ei”, a mai afirmat Murat. Primarul a adăugat că, în momentul de faţă, se lucrează la obţinerea avizelor, iar în final, a autorizaţiei de construcţie. Primarul din Topalu a adăugat că, pentru a construi staţia eoliană, Primăria are nevoie de un milion de euro, bani care vor veni de la Uniunea Europeană. Gheorghe Murat a mai spus că administraţia locală din Topalu mai are nevoie şi de fonduri pentru confinanţarea proiectului, bani pe care nu îi are momentan în buget. „Sperăm că vom fi ajutaţi de Consiliul Judeţean Constanţa, aşa cum, de altfel, am fost sprijiniţi de fiecare dată”, a adăugat Murat. El a adăugat că cei de la Consiliul Judeţean au sprijit Primăria din Topalu cu sume pentru susţinerea proiectului “Realizarea Portului Turistic Capidava”. Proiectul face parte din strategia naţională de dezvoltare regională a turismului, fiind finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” şi are o valoare de aproximativ 47 de milioane de lei. Realizarea portului turistic de agrement Capidava este un obiectiv complex, care presupune efectuarea mai multor categorii de lucrări: realizarea racordurilor necesare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, amenajarea şi consolidarea malului Dunării, realizarea de puncte de acostare pentru nave de croazieră, realizarea unor dane de bunkeraj amenajate în incinta portului turistic, realizarea unei promenade pietonale, realizarea de puncte de informare turistică, a unei clădiri administrative, precum şi realizarea unei parcări turistice.