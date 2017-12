Comunele constănţene se alătură programului de împădurire

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), prin Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, a reuşit într-un an împădurirea a peste 700 de hectare de teren. Proiectele demarate de CJC în 2009 nu au fost la început luate în seamă de primăriile din judeţ, primarii fiind convinşi că nu vor avea efecte. După primul an de când au fost demarate programele de împădurire a terenurilor degradate, de creare a perdelelor forestiere şi de creare a perdelelor de protecţie a drumurilor judeţene, primarii mai multor comune au decis să se alăture CJC, punând la dispoziţie terenuri pentru împăduriri. “Iniţial am crezut că nu se va reuşi ceva cu acest program. Am văzut însă că mai mulţi primari din judeţ au realizat deja perdele forestiere sau au împădurit terenurile degradate. Anul acesta am decis să ne alăturăm şi noi CJC şi am început cu un alt program, cel de refacere a livezilor de lângă unităţile de învăţământ. Cel mai plăcut lucru a fost să văd elevii din Topraisar că se implică în acest program. Am decis ca anul viitor să vedem ce terenuri avem în comună pentru a intra şi în programul de împădurire”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe. Având în vedere eficienţa programelor demarate de CJC, şi alte primării din judeţ s-au hotărât să se alăture acestei iniţiative, până în prezent unică la nivel naţional. În ultima şedinţă ordinară a CJC din acest an, comunele Bărăganu, Mircea Vodă şi Ion Corvin au dat CJC terenuri degradate pentru a fi realizate împăduririle. “Exemplul dat de noi a prins atât în rândul primarilor cât şi al privaţilor. După ce am făcut primele plantării, am primit numeroase solicitări pentru a intra în acest program. Primarii au înţeles beneficiul acestor programe, dar cel mai important lucru este faptul că şi proprietari de terenuri din judeţ au înţeles acest lucru şi ne-au solicitat puieţi pentru plantări. Sper ca numărul celor care vor să cedeze o parte din terenul lor pentru a crea o perdea forestieră să fie cât mai mare. Realizarea acestor perdele este atât în folosul culturilor cât şi în folosul locuitorilor acestui judeţ, care vor respira un aer mai curat”, a declarat vicepreşedintele CJC, Cristian Darie.