​Comunitatea Evreiască din Constanța comemorează victimele Holocaustului

07:01:12 / 28 Ianuarie 2019

Adevarul cateodata doare !

Nu sunt antisemit , dar se cam abuzeaza de victimizarea acestei comunitati, in detrimentul unei majoritati, care este fortată prin mijloace media, filme sau politice sa comemoreze evenimente care i se impun, dar, putin sau deloc se pomeneste despre cauzele evenimentelor din 1907, contributia evreilor la aducerea comunismului in Romania, de catre camarila , Ana Pauker, Alexandru Nikolski, Leonte Rautu ,Iosif Chisinevschi, falsificatorul istoriei romanilor , Mihail Roller si nu in ultimul rand Silviu Brucan, virulent acuzator public in procesele marilor lideri ai partidelor istorice, bineinteles daca pomenim despre abuzurile astora , suntem catalogati .....antisemiti . Un scurt exemplu : BOR, este acuzată, de faptul ca o treime dintre romani , continua sa creada ca " suferinta poporului evreu este o pedeapsa de la Dumnezeu ", afirmatie facuta de istoricul de origine evreiasca Radu Ioanid.