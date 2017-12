Elevii Grupului Şcolar (GS) „Gheorghe Duca” din Constanţa au participat, vineri, la cea de-a XI-a ediţie a „Zilei Şcolii”. Cu această ocazie, conducerea unităţii de învăţământ a lansat proiectul judeţean „Comunităţi şi tradiţie”, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. „Pe lângă cea de-a XI-a ediţie a „Zilei Şcolii”, astăzi (vineri - n.r.) are loc şi prima ediţie a proiectului „Comunităţi şi tradiţii”, care se va desfăşura în următorii cinci ani, în cadrul manifestărilor dedicate zilei instituţiei de învăţământ”, a declarat directorul GS „Gheorghe Duca”, prof. dr. ing. Elena Gogu. Proiectul se derulează pe patru secţiuni: bucătărie tradiţională, dans popular, costume populare şi comunicări ştiinţifice. Pentru acest an, tema aleasă pentru secţiunea de comunicări ştiinţifice a fost „Orizontul local, spaţiu de interferenţă interculturală”. „Fiind un liceu de tradiţie în judeţul Constanţa, am dorit să promovăm în rândul elevilor noştri, dar nu numai, obiceiurile şi tradiţiile din străbuni”, a precizat prof. dr. ing. Elena Gogu. Ea a adăugat că iniţiativa realizării acestui proiect aparţine elevilor instituţiei de învăţământ, care au fost sprijiniţi de părinţi şi bunici. Printre costumele populare care au fost înscrise de elevi în concurs s-a numărat şi un costum tradiţional vechi de 160 de ani. „Costumele vor fi evaluate de specialişti, care vor decide şi câştigătorii”, a explicat directorul GS „Gheorghe Duca”. Pe lângă manifestările incluse în cadrul proiectului, participanţii la „Ziua Şcolii” au putut urmări vineri şi un scurt program artistic, susţinut atât de elevii GS „Gheorghe Duca”, cât şi de cei ai unităţilor de învăţământ partenere.