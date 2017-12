Comvex SA, partener egal al ArcelorMittal?

Conducerea Comvex SA consideră că relaţia comercială cu grupul ArcelorMittal Galaţi are şanse să depăşească conflictul declanşat în acest an, manifestînd, în acest sens, un optimism prudent. „Relaţiile comerciale cu toţi partenerii noştri de afaceri, inclusiv cu ArcelorMittal, trebuie să pornească de la un principiu clar şi anume egalitatea între părţi. Abaterile de la acest principiu nu sînt justificate, indiferent de mărimea entităţii economice, de aria intereselor ei sau de conjunctura economică”, a declarat preşedintele director general al Comvex SA, Viorel Panait. El a adăugat că se doreşte încheierea de contracte pe termen lung cu partenerii de afaceri, dar crede că asemenea contracte sînt efecte ale unui grad ridicat de încredere între parteneri. Declaraţiile conducerii Comvex vin în urma afirmaţiilor făcute de directorul general al ArcelorMittal Galaţi, Thierry Le Gall: „Cele două companii sînt, în prezent, în negocieri. Sperăm să încheiem un contract pe termen lung. Altfel trebuie să ne gîndim la alternative pentru descărcarea minereului de fier, precum un alt port în România”. El a adăugat că are în vedere şi măsuri prin care ArcelorMittal Galaţi să devină factor de decizie în Comvex (unde deţine 36%) precum majorarea capitalului social. Reamintim că Arcelor Mittal a mai încercat să cumpere acţiuni la Comvex pentru a deveni acţionar majoritar, însă tranzacţiile au eşuat pentru că reprezentanţii combinatului nu au vrut să ofere preţul prevăzut de legea concurenţei. Potrivit actului normativ, pentru că deţine peste o treime din acţiuni, conducerea Arcelor va trebui să cumpere acţiunile Comvex la preţul cel mai mare pe care acestea le-au avut pe piaţă.