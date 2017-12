Concediat după ce şi-a cerut salariul

Un constănţean a aşteptat timp de o lună ca societatea la care lucrează să îi încheie contract de muncă. Adrian Petrescu s-a angajat la firma de construcţii SC Eliot SRL pe 13 ianuarie. „În momentul în care m-am angajat, mi s-au cerut toate documentele necesare întocmirii contractului de muncă. Am început să muncesc şi am aşteptat să fiu chemat pentru a semna contractul”, îşi începe povestea Adrian. Bărbatul a continuat să îşi vadă de treabă până pe 5 februarie, când ar fi trebuit să primească avansul. „Am primit doar o sută de lei, în loc de patru, cinci sute cât ar fi trebuit. În aceeaşi situaţie erau şi alţi patru colegi de-ai mei. Am întrebat casiera şi mi-a zis că s-ar putea să primesc restul pe 20 februarie, dar că nici atunci nu este sigur că voi fi plătit. Având în vedere că nu fusesem chemat încă să semnez contractul de muncă, m-am gândit că ceva este în neregulă”, a mai povestit Adrian.

CONTRACTE DE MUNCĂ OBLIGATORII DIN PRIMA ZI DE LUCRU. Nemulţumit de răspunsul primit, bărbatul s-a dus la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, pentru a se interesa în legătură cu drepturile sale în calitate de salariat. „La câteva ore după ce am fost la ITM, directorul societăţii m-a chemat şi mi-a dat banii pentru zilele lucrate. După ce m-a plătit, m-a concediat. Eu nu ştiu multă carte, ştiu doar să muncesc. Muncesc atât cât mi se spune, uneori stau şi peste program. Dar vreau ca drepturile mele să fie respectate, să fiu sigur că, dacă mă îmbolnăvesc, mă pot duce la un spital”, susţine Adrian. El a adăugat că va depune o plângere la ITM, pentru că nu i se pare corect ca perioada în care a muncit să nu-i fie trecută în cartea de muncă. Potrivit directorului coordonator adjunct din cadrul ITM, Marian Becheanu, noile reglementări din domeniu prevăd ca angajatorii să încheie contractul individual de muncă cu o zi înainte de a angaja salariatul respectiv. „În ziua în care începe să muncească pentru o societate, salariatul trebuie să aibă semnat contractul de muncă individual. În ceea ce priveşte perioada de probă, mulţi angajatori încă înţeleg greşit această noţiune”, a declarat Marian Becheanu. El a explicat că, inclusiv pe perioada de probă, angajatul trebuie să beneficieze de contract de muncă şi de salariu. Aceasta presupune numai că relaţiile dintre salariat şi angajator pot fi rupte în orice moment, fără preaviz. Potrivit datelor ITM, în 2009, la nivelul judeţului Constanţa, inspectorii de muncă au depistat 376 de persoane care lucrau fără forme legale, faţă de 405, câte au fost depistate pe pracursul anului 2008.