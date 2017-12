Concediile medicale ilegale, amendate cu 900.000 de lei

Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate (FNUAS) a fost suplimentat cu peste 900.000 de lei în doar trei săptămâni, din amenzile aplicate şi sumele încasate ca urmare a respingerii de la plată a concediilor medicale care au fost eliberate ilegal, informează reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS). Între 19 mai şi 4 iunie, reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate din întreaga ţară au efectuat acţiuni de control care au vizat modul de acordare a concediilor medicale, dar şi eliberarea certificatelor de concediu medical. “Cu aceşti bani pe care i-am strâns în trei săptămâni am putea asigura tratamentul standard pentru aproape 90 de bolnavi de cancer pe an, sau am putea finanţa tot ceea ce înseamnă medicamente, materiale sanitare, salarii pe o lună în trei Unităţi de Primiri Urgenţe din spitale de nivel mediu”, a declarat ministrul Attila Cseke.

AU FOST VERIFICAŢI 1.540 DE MEDICI CARE AU ELIBERAT CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL, IDENTIFICÂNDU-SE ABATERI DE LA LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE ÎN CAZUL A 336 DINTRE ACEŞTIA

Abaterile au constat în inexistenţa sau neconformitatea unor documente prevăzute de lege. Mai precis, la fişa pacientului nu au fost anexate declaraţiile acestora privind locul ales pentru verificare, lipsea declaraţia prin care se dovedeşte plata asigurărilor de sănătate sau nu exista ataşată adeverinţa de la angajator din care să reiasă numărul zilelor de concediu de care pacientul a beneficiat în ultimele 12 luni, au existat certificate completate cu coduri greşite şi certificate medicale care nu erau semnate de beneficiar. Ca urmare, au fost aplicate 222 amenzi contravenţionale în valoare de 859.250 lei, iar 73 de medici au primit avertismente. Pentru 31 de medici, valoarea garantată a punctului a fost diminuată cu 10%. „De asemenea, reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate au reziliat 28 convenţii pentru acordarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical şi au fost sesizate comisiile de disciplină ale colegiului medicilor pentru zece dintre cadrele medicale găsite în culpă.

• CONSTANŢA, FĂRĂ AMENZI • În primele trei săptămâni de control al concediilor medicale reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate au depistat 21 de bolnavi care nu se aflau la domiciliu la momentul controlului, cele mai multe cazuri, nouă, fiind înregistrate în judeţul Botoşani. Potrivit reprezentanţilor MS, au fost respinse/suspendate de la plată 51 de certificate medicale, 30 dintre acestea având ca şi consecinţă nerespectarea legislaţiei în vigoare. Restul de 21 au fost cazuri în care bolnavul nu a fost găsit la domiciliu. Cele mai multe nereguli la acordarea concediilor medicale au fost găsite în judeţul Bistriţa Năsăud, unde s-a constatat că toţi cei trei medici controlaţi nu au respectat prevederile legale privind completarea documentelor. Cu toate că au primit dispoziţii clare de corectare a abaterilor identificate, la a doua fază a controlului, toţi cei 22 medici controlaţi au primit avertismente din cauza nerespectării legislaţiei. Cele mai “usturătoare” amenzi le-au încasat medicii din Timiş. În Alba, la primul control medicii au primit avertisment, iar la cel de-al doilea control, din 24 medici verificaţi, zece au primit amenzi în cuantum de 50.000 lei. În Braşov, dacă la primul control a fost amendat doar un medic cu 1.000 lei, la cel de-al doilea control au fost suspendate de la plată 23 de certificate medicale, iar şase medici au fost amendaţi 26.000 lei, în cazul lor fiind sesizată şi Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor. În judeţul Vâlcea, dintre cei 29 medici controlaţi 11 au primit amenzi de 23.000 lei. În Bucureşti, dintre cei 53 medici verificaţi, doar şapte au încălcat legea şi au primt amenzi în valoare de 35.000 lei. Puţine abateri au fost constatate şi în judeţele Arad, Bacău, Bihor, Cluj, Ilfov, Teleorman, dar şi Constanţa unde nu au fost acordate amenzi în urma verificărilor.