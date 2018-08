Concediu de maternitate 2018: Care sunt condițiile

Salariatele care urmează să nască pot intra în concediu de maternitate și pot primi o indemnizație lunară suportată din bugetul de stat, în termenii și condițiile din legislația acum în vigoare.

Iată tot ce trebuie să știți despre cum se intră în concediu de maternitate 2018:

DURATA

Concediul are o perioada fixa de 126 de zile. Aceasta se imparte in mod egal intre concediul pentru sarcina si concediul pentru lauzie (adica 63 pentru fiecare, dar pot exista si exceptii). Regulile de la concediul de maternitate sunt incluse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Totusi, exista posibilitatea compensarii intre ele, daca mama isi doreste acest lucru, iar medicul ii permite. Impartirea zilelor de concediu inainte si dupa nastere trebuie sa se faca in asa fel incat durata minima a concediului de lauzie sa fie obligatoriu de 42 de zile calendaristice.

CONDIȚII DE ACORDARE

Principalele condiții legale pe care trebuie sa le indeplineasca salariatele pentru a beneficia de concediu de maternitate sunt urmatoarele: