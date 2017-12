Concentrare economică în vizorul Concurenţei

Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea de concentrare economică prin care Lidl Germania preia controlul asupra societăţilor Pludi Market, Trei România SCS şi Trei SRL, care administrează unităţile Plus în România. Autoritatea de concurenţă va evalua operaţiunea de concentrare economică din punctul de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice. „Deşi tranzacţia a fost notificată iniţial Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei din România a fost considerată autoritatea cea mai potrivită pentru a realiza o analiză detaliată asupra pieţelor din România, în special pe acelea pe care Kaufland îşi consolidează poziţia în urma preluării Plus”, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenţei. În februarie, grupul german Lidl a anunţat că va prelua de la Tengelmann reţelele de magazine de discount Plus din România şi Bulgaria. Lidl face parte din grupul german Lidl & Schwartz, care operează în România reţeaua de hipermarketuri discount Kaufland. Plus a deschis primele magazine în România în anul 2005 şi are în prezent circa 100 de unităţi pe plan local, cu 2.100 de angajaţi.