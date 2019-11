Concentraţia de gaze cu efect de seră a atins un nou record

Concentraţia de gaze cu efect de seră a crescut până la un nou nivel record, indicând că acţiunile de combatere a crizei climatice nu au avut până în acest moment niciun efect asupra atmosferei, se arată într-un raport al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM). Avansul concentraţiei de gaze cu efect de seră rezultă inevitabil din cauza creşterii continue a emisiilor globale. Oamenii de ştiinţă au calculat că emisiile trebuie să scadă la jumătate până în 2030 pentru a oferi o şansă bună limitării încălzirii globale la 1,5 grade C, nivel peste care se estimează că sute de milioane de oameni se vor confrunta cu o frecvenţă sporită a valurilor de căldură, episoadelor de secetă, inundaţiilor. Petteri Taalas, secretarul general al OMM, a declarat: „Nu există niciun semn de încetinire şi cu atât mai puţin un declin, în pofida tuturor angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Ultima dată când Pământul a experimentat o concentraţie comparabilă de dioxid de carbon a fost acum 3-5 milioane de ani. Pe atunci, temperatura era cu 2-3 grade C mai mare, iar nivelul mării era cu 10-20 de metri mai înalt decât acum“. Raportul OMM, publicat luni, a indicat că concentraţia medie globală de CO2 a ajuns la 407,8 părţi per milion (ppm) în 2018, faţă de 405,5 ppm în 2017. În acest moment concentraţia CO2 este cu 50% mai mare decât în 1750, înainte ca revoluţia industrială să deschidă epoca folosirii pe scară largă a cărbunelui, petrolului şi gazelor. Din 1990, creşterea nivelului de gaze cu efect de seră a determinat o creştere cu 43% a efectului de încălzire al atmosferei.