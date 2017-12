Concepţii învechite despre fertilitatea femeilor

Foarte multe femei moderne se confruntă cu dificila alegere între carieră şi familie, ajungând să renunţe la prima, pentru a putea avea un copil, cât timp nu au depăşit încă vârsta de 30 de ani, de teama manifestării unor probleme de fertilitate după această vârstă. Psihologul Jean Twenge, din cadrul Universităţii de Stat din San Diego, susţine însă că nu există aproape nicio diferenţă de fertilitate între femeile aflate în apropierea vârstei de 30 de ani şi cele aflate aproape de 40 de ani. Profesorul Twenge obiectează că multe femei citesc statistici învechite, realizate pe date adunate dinainte de folosirea antibioticelor, a electricităţii şi a tratamentelor medicale moderne, date dintr-o perioadă în care calitatea vieţii era mult mai scăzută.

Autoare a cărţii „The Impatient Women\'s Guide to Getting Pregnant”, în traducere „Ghidul femeilor nerăbdătoare să rămână însărcinate”, Jean Twenge a precizat că, la rândul ei, s-a temut că nu va mai putea face copii după ce a trecut de vârsta de 30 de ani. „Majoritatea cărţilor şi site-urilor despre fertilitate susţin că una din trei femei nu va rămâne însărcinată timp de un an de la prima încercare de a rămâne gravidă, dacă se află în grupa de vârstă de 35 - 39 de ani”. Psihologul susţine că, de fapt, nu există decât o diferenţă foarte mică între fertilitatea femeilor de la vârsta de 27 de ani şi cea de la vârsta de 39 de ani, în pofida informaţiilor publicate de majoritatea cărţilor şi site-urilor de specialitate. Însă o parte dintre statisticile publicate în prezent pe aceste site-uri sunt bazate pe date adunate din registrul naşterilor din Franţa anilor 1670 - 1830. Psihologul aduce în discuţie şi rezultatul încurajator al unui studiu publicat în 2004, realizat pe 770 de femei europene. Acest studiu, coordonat de prof. David Dunson, ajungea la concluzia că, dintre subiectele care întreţineau relaţii sexuale de cel puţin două ori pe săptămână, 82% din femeile din intervalul de vârstă 35-39 de ani au rămas însărcinate în interval de un an, prin comparaţie cu doar 86% dintre femeile din intervalul de vârstă 27-34 de ani. Acest studiu indică faptul că nivelul de fertilitate al femeilor care nu au împlinit încă 30 de ani este aproape identic cu cel al femeilor aflate aproape de vârsta de 40 de ani, informaţie ce poate aduce uşurare pentru femeile care au trecut de vârsta de 30 de ani şi care se tem că alegerea altor priorităţi până în acest moment al vieţii le va împiedica să devină mame. Mai mult decât atât, autoarea se oferă pe sine drept exemplu, pentru că a devenit de trei ori mamă după vârsta de 35 de ani.