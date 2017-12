Concert al lui Alice Cooper în Finlanda, anulat din motive religioase

Concertul pe care veteranul rocker Alice Cooper ar fi trebuit să îl susţină în oraşul finlandez Tampere, în decembrie, a fost anulat şi reprogramat în altă localitate, organizatorii dorind să evite un conflict cu ”politicile creştine” din oraş. ”Grupuri religioase, precum cel luteran Nokia Mission, folosesc Tampere Arena pentru evenimentele lor, iar din acest motiv, directorii sălii nu au dorit ca Alice Cooper să apară în aceeaşi sală. Contractul pe care l-am primit de la Tampere Arena precizează că niciun artist nu poate să cînte acolo, dacă invocă răul şi puterea întunericului”, a explicat promotorul muzical Kalle Keskinen. Harri Wiherkoski, directorul Tampere Arena, a anunţat anularea concertului în cursul zilei de vineri. El a mărturisit că a decis să nu semneze contractul după ce a citit într-un ziar că Alice Cooper va concerta acolo. Wiherkoski a spus că alte două concerte au fost anulate în trecut, pentru acelaşi motiv. ”Nu ne-am imaginat niciodată că un veteran al rockului, care a concertat în Finlanda în patru decenii diferite, fără nicio problemă în trecut şi care a vorbit în mod public deja despre convingerile lui religioase, nu va avea voie să cînte în Tampere Arena, în 2009”, a adăugat Keskinen.

Alice Cooper, în vîrstă de 61 de ani, şi-a început cariera în anii ’70, luîndu-şi numele de scenă după cel al unei vrăjitoare din secolul al XVII-lea. El a evocat adeseori filme horror şi teme macabre în muzica şi în concertele sale. În ultimii ani, însă, el s-a descris drept ”creştin renăscut” şi ”un jucător de golf foarte avid”. Cea mai recentă apariţie a lui Alice Cooper în Finlanda datează din noiembrie 2007. Alice Cooper a fost iniţial numele trupei înfiinţate la mijlocul anilor \'60 de către Vincent Damon Furnier. Formaţia şi-a construit o imagine total diferită de cea a artiştilor acelei vremi: garage rock şi heavy metal, în combinaţie cu show-uri desprinse parcă din filmele de groază, scene ”decorate” cu ghilotine, sînge fals, scaune electrice şi şerpi boa. Alice Cooper a lansat primul album, ”Pretties For You”, în 1969. Un an mai tîrziu a apărut ”Easy Action”, iar în 1971, trupa a primit discul de aur pentru ”Killer”, succes confirmat şi de ”School\'s Out”, în 1972. Albumul ”Billion Dollar Babies”, lansat în 1973, a ocupat prima poziţie în topurile din SUA şi Marea Britanie. În acelaşi an, după ”Muscle of Love”, trupa s-a destrămat, membrii acesteia implicîndu-se în diferite proiecte solo sau de grup. Vincent Damon Furnier şi-a luat atunci numele de Alice Cooper şi a decis să urmeze o carieră solo, păstrînd sound-ul heavy metal şi imaginea formată. El şi-a cîştigat astfel titlul de regele shock-rock. Cooper a lansat, în 1974, primul album solo, ”Welcome to My Nightmare”, urmat, doi ani mai tîrziu, de ”Alice Cooper Goes to Hell”.

După o perioadă în care popularitatea sa începuse să scadă, Alice Cooper revine cu succes spre sfîrşitul anilor \'80, ”Constrictor” şi ”Trash” anunţînd întoarcerea regelui în lumina reflectoarelor. Albumul ”Trash”, avîndu-i drept invitaţi pe Jon Bon Jovi, Richie Sambora şi membrii trupei Aerosmith, cuprinde cel mai cunoscut hit al artistului, ”Poison”. Cel mai recent album de studio al său este ”Along Came a Spider”, lansat în 2008. Alice Cooper a concertat şi în România, la B\'estival 2007.