Concert al tânărului pianist Matei Bucur Mihăescu

Tânărul muzician de excepţie, Matei Bucur Mihăescu - pianist, compozitor şi dirijor la 16 ani, bursier al Fundaţiei „Dan Voiculescu” -, va concerta, în această marţi, de la ora 18.00, în cadrul celei de-a XX-a ediţii a Festivalului Internaţional „George Enescu” din Capitală. Alături de el, vor mai urca pe scenă membrii orchestrei CaMMerata, fondată de artist, în anul 2008.

Concertul se anunţă unul special, mai ales că tânărul muzician este considerat genial datorită complexităţii compoziţiilor sale, cât şi pentru calităţile interpretative. La vârsta de 16 ani, Matei Bucur Mihăescu este văzut de specialişti ca un posibil urmaş al lui George Enescu, acesta compunând de la numai... şapte ani. În cadrul festivalului, Matei va prezenta iubitorilor muzicii clasice compoziţii proprii, care au fost interpretate pe scene de primă mărime de către artişti de prestigiu - orchestre, coruri, solişti - sub bagheta unor maeştri dirijori. Astfel, în Piaţa „George Enescu”, vor răsuna, sub bagheta lui Matei Bucur Mihăescu, acordurile „Simfoniei nr. 1 în Do Major” - lucrare muzicală barocă în 5 părţi, compusă în stilul marilor compozitori francezi ai epocii. Din programul concertului, care îl are ca protagonist pe Matei Bucur Mihăescu, va mai face parte şi lucrarea „Ave Maria”, o creaţie a tânărului compozitor care a impresionat publicul, stârnind o vie emoţie încă de la prezentarea sa, în premieră, în anul 2010, pe scena Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.