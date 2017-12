Concert caritabil al celebrului violonist Alexandre Dubach

Fundaţia Rotary Club Constanţa, în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu”, organizează, pe 31 octombrie, la Ateneul Român din capitală, un concert caritabil susţinut de renumitul violonist elveţian Alexandre Dubach. Evenimentul are ca scop strîngerea de fonduri pentru lotul de elevi ai Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa, care participă la concursul internaţional „Space Settlement Design Contest\", organizat de NASA. Concursul se adresează tinerilor de liceu şi solicită elaborarea de proiecte ale unor aşezări umane de diferite dimensiuni în spaţiul extraatmosferic. Acesta este al şaselea an în care elevii Colegiului „Mircea cel Bătrîn” participă la concurs. Pentru a-şi putea prezenta lucrările şi a participa la competiţiile live, lotul trebuie să-şi autofinanţeze drumul pînă la sediul NASA.

Clubul Rotary Constanţa nu este la prima activitate de acest gen. „În trecut, am mai colaborat cu Colegiul Mircea cel Bătrîn. Cunoaştem perfomanţele elevilor, dar şi problemele cu care s-au confruntat an de an. Credem că, împreună cu societatea civilă, putem să oferim o şansă tinerilor care doresc un viitor mai bun. Concertul pe care îl pregătim va încînta audienţa prin prestaţia extraordinară a maestrului Dubach, dar, mai presus de toate, le va da aripi celor 22 de elevi să ajungă la NASA şi să ne reprezinte cum au făcut şi pînă acum. Sînt o mîndrie pentru noi”, a declarat vicepreşedintele Fundaţiei Club Rotary Constanţa, Radu Mihailov.

Alexandre Dubach a concertat pentru prima dată în România în 2007, în cadrul manifestărilor care au marcat proiectul „Sibiu - Capitală Culturală a Europei 2007”. De data aceasta, el va interpreta, alături de Filarmonica „George Enescu\" din capitală, capodopera „Integrala Capriciilor pentru vioară solo\", de Niccolo Paganini.

Spectacolul va începe la ora 19.00, însă accesul publicului va fi permis începînd cu ora 18.00. Biletele, în valoare de 25 şi 50 lei - acordate exclusiv sub formă de sponsorizare - se găsesc la Ateneul Român sau în reţeaua eventim.ro, vreaubilet.ro, bilete.ro, blt.ro. Orice altfel de donaţie se poate face pe conturile Fundaţiei deschise pentru acest eveniment sub nr. IBAN RO32 ROIN 9203 0006 8469 RO01.