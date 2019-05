Concert caritabil CARGO. Campania „Music for Autism“, la Constanța

Trupa CARGO (Adi Bărar - chitară, Adrian Igrişan - voce, Tavi Pilan - tobe, Ionuț Cârjă - clape şi Alin Achim - bass) invită fanii și iubitorii muzicii rock din Constanţa la concertul caritabil pe care îl susține sâmbătă, 25 mai 2019, ora 21.30, în clubul Phoenix din Constanța, în cadrul campaniei "Music for Autism".

Cargo a susţinut Campania Music for Autism din anul 2014, iar în 2015, membrii trupei au devenit Ambasadorii Music for Autism în cadrul Festivalului Metalhead Meeting Bucureşti. În ianuarie 2016, au participat la inaugurarea laboratorului de cofetărie-patiserie din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros" Constanţa.

"MUSIC FOR AUTISM"

Timp de șase ani, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera& Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K. ( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imbre, The Model, Zdob și Zdub, Taxi, Phoenix, Provincialii etc.

1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indic[ o creștere continuă a numărului acestora. Iar dacă sistemul nu ajută, oamenii se pot ajuta între ei! Rolul campaniei “Music For Autism” este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: “autismul înseamnă contact şi comunicare limitate cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.

Prețul unui bilet este de 60 de lei, iar rezervări se pot face la tel. 0730 617 787.