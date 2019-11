Concert caritabil. Connecting Opera - A Whole New World

22 de piese de colecție pop-rock și jazz-muzică de film vor forma un mare imn închinat umanității, marți, 26 noiembrie, de la ora 18:30, la Pavilionul Expozițional din Mamaia, în concertul caritabil ”Connecting Opera - A Whole New World”. Spectacolul conceput de dirijorul Ionuț Pascu reprezintă o punte între generații: corul de copii al Operei Naționale București va cânta alături de corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” și de cei șase soliști ai serii: sopranele Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici și Aida Pascu, împreună cu tenorii Răzvan Săraru și Doru Iftene. Vor fi interpretate în versiune simfonică șlagăre din repertoriul „clasicilor”: Queen, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Deep Purple, Led Zeppelin, Ennio Morricone, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin, Frank Sinatra. Intrarea este liberă!