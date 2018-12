Concert caritabil de Crăciun, la Constanța

Duminică, 16 decembrie, de la ora 18.00, IPS Teodosie va asista la Concertul Caritabil de Crăciun, aflat la a IV-a ediție, la parohia „Sf. Ierarh Vasile cel Mare” (str. Ion Neculce, nr. 2G, Cartier Inel 2) din Constanţa.

Își vor da concursul cinci grupuri corale: Grupul bizantin „Sf. Vasile cel Mare” (dirijor: protopsalt Prof. Drd. Marian Bostan), Corala „Sf. Antim Ivireanul” a Protopopiatului Oltenița, jud. Călărași (dirijor: Ștefan Voicu), Corul „Sf. Dionisie Exiguul” al Seminarului Teologic Ortodox din Constanța (dirijori: arhid. prof. Ioan Adrian Clinciu și protopsalt prof. drd. Marian Bostan), Corul Penitenciarului Poarta Albă – secția exterioară Valu lui Traian (dirijori: pr. capelan Ionuț Vaseliu și pr. capelan Bogdan Talpău); Corul „Belcanto” al Şcolii gimnaziale nr. 39, „Nicolae Tonitza” din Constanţa (dirijor: prof. Ana-Maria Nanu), artist Mirela Paraleu și elevi.

Fondurile strânse în urma acestui eveniment vor fi folosite pentru ajutorarea Nicoletei-Georgiana Grigoraș, mamă a două fetițe gemene, de 5 ani, diagnosticată cu cancer la sân.

„Mă numesc Grigoraș Georgiana Nicoleta, am 36 de ani, și am depistat la început anului că am cancer la sân, gradul IV malign. Din dorința de a trăi cât mai mult timp posibil iubirea pe care am întâlnit-o, am decis și pentru copiii mei, să lupt cu toate mijloacele pe care le am. Am făcut chimioterapie și acum radioterapie și sper să fie totul bine să pot să îmi văd fetele crescând mari”, a mărturisit mama, greu încercată de boală.

Familia Grigoraș stă cu chirie, într-o garsonieră aflată în spatele bisericii „Sf. Vasile cel Mare”, în blocul PN 4. Singurul posibil venit al familiei este cel al tatălui, care acum este în căutarea unui loc de muncă. Fetițele au vârsta de 5 ani și sunt în grupa mare la grădinița „Steluțele Mării”.

Evenimentul este susţinut de către Grupul de firme DACRIS, RIK și Master Sound. Parteneri media sunt: „Radio Dobrogea”, „ConstanţaNews”, „Radio Constanța”, și „Tomisul Ortodox”.

„Vocile Ortodoxiei din Rusia” pe scena Teatrului „Oleg Danovski”

Marți, 18 decembrie, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța va avea loc spectacolul „Vocile Ortodoxiei din Rusia”, în deschiderea căruia va concerta Corala ortodoxă bărbătească „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului.

Evenimentul este organizat sub egida Ambasadei Federației Ruse în România și sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului.

Biletele pot fi achiziționate online pe iabilet.ro, eventim.ro și la Casa de bilete a Teatrului „Oleg Danovski”.