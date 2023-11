Concert caritabil în sprijinul campaniei „Music for Autism”

Vineri, 20 octombrie, iubitorii muzicii bune sunt invitațisă petreacă o seară de neuitat alături de VAMA în club Doors, începând cu ora 20:30.

Concertul este organizat în sprijinul campaniei „Music for Autism”. Toate fondurile strânse vor fi folosite pentru demararea noilor proiecte din cadrul Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă Constanţa (achiziţionarea unor materiale didactice necesare terapiilor copiilor cu dizabilităţi) și realizarea grădinii senzoriale din cadrul CȘEI "Albatros" Constanța.

11 ani de campanie, peste 65 de concerte susținute de artiști români, 5 beneficiari, 7 inaugurări, mai multe dotări și achiziții de materiale didactice și terapeutice.

Timp de unsprezece ani, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. „Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K. ( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imre, The Model, Zdob și Zdub, Ionuț Micu & Adrian Naidin, Taxi, Phoenix, Provincialii, etc.