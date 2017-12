Concert cu Aurelian Temişan şi The Funk Society

Îndrăgitul interpret de muzică uşoară şi omul de televiziune Aurelian Temişan va susţine un amplu turneu naţional, în această toamnă, cu spectacolul „Mă cunoşti de undeva?”. La Constanţa, artistul va ajunge pe 19 noiembrie. El va susţine un super-show pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, alături de orchestra The Funk Society, alcătuită din 11 muzicieni profesionişti, dintre care trei frumoase şi talentate interprete de backing vocals. „Pe lângă piesele noastre în stil funk, abordăm cover-uri atât de la artişti de gen precum: Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Jamiroquai, Incognito, dar şi de la alţii, refăcuţi în stil”, se prezintă The Funk Society.

Show-ul oferit în această formulă, cu Aurelian Temişan în ipostaza de solist, se anunţă a fi 100% live şi... vulcanic, un adevărat regal muzical.

Primul concert va avea loc în Capitală, pe 8 noiembrie, la Palatul Naţional al Copiilor, iar începând cu 12 noiembrie, Temişan şi The Funk Society vor cânta pentru publicul din Câmpulung, Alba Iulia, Cluj, Braşov, Ploieşti, Călăraşi, Bacău, Piatra Neamţ, Iaşi, Suceava şi Roman.

În vară, Aurelian Temişan a urcat pe scena celei de-a 42-a ediţii a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia”, unde a interpretat o piesă la secţiunea Creaţie.