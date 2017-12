Concert de neuitat Diana Krall

„Diva modernă a muzicii jazz”, Diana Krall, a oferit spectatorilor români, duminică seară, la Bucureşti, un concert de calitate. Piese clasice, cum ar fi „I’ve Grown Accostumed to His Face” din musicalul „My Fair Lady” sau “Walk on by”, celebra piesă a lui Burt Bacharach, au făcut deliciul publicului, care a umplut incinta principală a Sălii Palatului. Interpretările inedite ale unor compoziţii din repertoriul lui Nat King Cole, pentru care artista şi-a mărturisit admiraţia necondiţionată în cursul spectacolului, au fost combinate în programul de duminică seară cu melodii dintr-un registru neconvenţional, cum ar fi piesa „Jockey full of Bourbon”, de pe albumul „Rain Dogs” al compozitorului şi cântăreţului american Tom Waits. Artista a fost acompaniată de chitaristul american Anthony Wilson, fiul trompetistului şi compozitorului de jazz Gerarl Wilson, de bassistul Robert Leslie Hurst, care face parte din trupa emisiunii Jay Leno Show, şi de bateristul Karriem Rigins, membru fondator şi producător al trio-ului american Ray Brown.

Diana Krall a dedicat cel de-al zecelea album din carieră soţului său, cunoscutul cântăreţ Elvis Costello, numindu-l „o scrisoare de dragoste pentru acesta”. Melodiile de jazz din seara spectacolului, frumos orchestrate şi dezvoltate în linii lungi de improvizaţie, au fost interpretate la un pian Concert Grand, unul dintre cele mai scumpe din lume, cântărind 700 kilograme.

Născută în localitatea canadiană Nanaimo, British Columbia, artista, acum în vârstă de 44 de ani, a primit, de-a lungul timpului, numeroase confirmări ale talentului său, începând cu cel de-al treilea album, „All for you: A dedication to the Nat King Cole Trio”, rămas mai bine de 70 de săptămâni în topul tradiţional de jazz Billboard şi nominalizat la premiile Grammy.